banner583
Birinci: Umutlarımız Eylül’e kaldı
Birinci: Umutlarımız Eylül’e kaldı
98 0
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
12 0
 
Basketbol Federasyonu hakem eğitimlerini başlattı
Basketbol Federasyonu hakem eğitimlerini başlattı
32 0
Türkiye’den müthiş başlangıç
Türkiye’den müthiş başlangıç
18 0
Mutlulukla İle İlgili Ufkunuzu Açacak Mucizevi Kitaplar
Mutlulukla İle İlgili Ufkunuzu Açacak Mucizevi Kitaplar
14 0
Vücudunuzun Şekeri Tolere Edemediğini Gösteren 7 İşaret
Vücudunuzun Şekeri Tolere Edemediğini Gösteren 7 İşaret
170 0
Karaca: WRC sahnesinde “Rüzgarın Oğlunu” göstermek isterdim
Karaca: WRC sahnesinde “Rüzgarın Oğlunu” göstermek isterdim
29 0
banner529
banner570

Ay'ın en net fotoğrafı...

banner476

ABD'li astrofotoğrafçı Andrew McCarthy tarafından, dünyanın en net Ay fotoğrafı oluşturuldu.

banner624
Ay'ın en net fotoğrafı...
banner630
Andrew McCarthy tarafından çekilen fotoğraf, ayın tüm detaylarını gözler önüne seriyor. McCarthy, fotoğrafı oluşturabilmek için Ay'ın iki haftalık süreçte binlerce görüntüsünü almış. Aldığı görüntüleri başarıyla birleştiren McCarthy, yaptığı çalışmaların sonucunda da dünyanın en net Ay fotoğrafını oluşturmayı başarmış.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.