Ay'ın en net fotoğrafı...

Andrew McCarthy tarafından çekilen fotoğraf, ayın tüm detaylarını gözler önüne seriyor. McCarthy, fotoğrafı oluşturabilmek için Ay'ın iki haftalık süreçte binlerce görüntüsünü almış. Aldığı görüntüleri başarıyla birleştiren McCarthy, yaptığı çalışmaların sonucunda da dünyanın en net Ay fotoğrafını oluşturmayı başarmış.