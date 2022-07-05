Avustralya’ya giden uçak 14 saat boyunca delik ile uçtu

Dubai’den kalkarak Avustralya’ya doğru hareket eden bir uçağın kabin bölümünde meydana gelen patlamada küçük bir delik açıldı. Avustralya’ya giden uçak, kabininde oluşan küçük bir delik ile beraber 14 saat uçuş gerçekleştirdi.

1 Temmuz günü Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Dubai’den kalkan bir uçakta korku dolu anlar yaşandı.

Emirates hava yollarına ait Airbus A380 tipi uçakta kalkışından kısa bir süre sonra patlama meydana gelirken, uçağın sol tarafında delik açıldı.

Yolcular tarafından bildirilen haberde, Avustralya'ya giden uçakta okyanusun üzerinde gürültülü bir patlama olduğu belirtildi.

Patlamanın ardından uçak görevlileri, Avustralya’daki inişe kadar 14 saat boyunca uçmaya karar verirken, Brisbane'e başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

Patlama sesine rağmen yola devam eden pilotlar Avustralya’ya iniş gerçekleştirmesinin ardından Brisbane Havalimanı'ndaki Hava Trafik Kontrolü ile iletişime geçerek kalkışta bir lastiğin patladığından şüphelendiklerini belirtti.

HAVALİMANI GÖREVLİLERİ ŞOK OLDU

Şikayetin ardından kontrole gelen havalimanı görevlileri uçağın sol tarafında delik tespit ederken, şok olduklarını aktardı.

Avustralya basınına konuşan bir yolcu, "Gürültülü bir patlama oldu ve bunu zeminden de hissettim" derken, “Kabin ekibi sakinliğini korudu, yemek servisini durdurdu ve telefonu açıp kanatları, motorları kontrol etti” ifadelerini kullandı.

'UÇUŞ GÖREVLİLERİNİN TAVRI GÜVEN VERİCİYDİ'

Uçağın güvenli bir şekilde 14 saat boyunca başarılı bir şekilde uçarak iniş gerçekleştirdiği vurgulanırken, hiçbir yolcunun yaralanmadığının altı çizildi.

Loughborough Üniversitesi’nde Profesör olan Andrew Morris, uçuşta olduğunu iddia ederek, "İlk başta kesinlikle korkunçtu. Kabin ekibi ciddi bir şey olabileceğini biliyordu ve hemen kokpitle temasa geçti" derken, “Kısa bir süre sonra, normal şekilde devam ettiler. Sakin tavırları güven vericiydi ve felaket olmadığını biliyorlardı” şeklinde konuştu.