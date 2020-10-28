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Avustralya’dan, Katar'ın kadın yolculara zorla jinekolojik muayene uygulamasına tepki

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Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Katar’ın başkenti Doha'da yer alan Hamad Havalimanı'nın tuvaletinde terk edilmiş bir yenidoğanın bulunmasının ardından, uçaklarda bulunan kadın yolcuların zorla jinekolojik muayeneye maruz kaldığını açıkladı. Payne, yaşanan durumun insan hakları ihlali olduğunu belirterek uluslararası topluma sessiz kalmama çağrısı yaptı.

Avustralya’dan, Katar'ın kadın yolculara zorla jinekolojik muayene uygulamasına tepki

 

Geçen Pazar günü, Katar’ın başkentinde yer alan Hamad Uluslararası Havalimanı’n tuvaletinde bir kadının doğum yaptığı ve bebeğini terk ettiği belirtildi. Havalimanı yetkileri kayıp anneyi bulmak için kadın yolcuları rızaları olmadan jinekolojik muayeneden geçirdi. Muayene edilen kadınların 13’ünün ise Doha’dan Sidney’e hareket eden Avustralya vatandaşları olduğu ifade edildi.

"FENA HALDE RAHATSIZ EDİCİ VE SALGIRGAN"

Avustralya Dışişleri Bakanı Marisa Payne, havalimanından kalkan toplam 10 uçaktaki kadın yolcuların zorla aramaya tabi tutulduğunu belirterek, durumu” fena halde rahatsız edici ve saldırgan" olarak tanımladı. Payne, uluslararası topluma olaya karşı sessiz kalmamaları konusunda çağrıda bulundu.

Rızası olmadan muayene edilen kadın yolcular, yetkililerin kendilerini saygısızca apar topar uçaktan indirerek bir ambulansa götürdüğünü ve çıplak bir şekilde arandıklarını ifade etti. Görgü tanıkları bazı kadınların olay esnasında ağladıklarını açıkladı.

KATAR'DAN "PİŞMANIZ" AÇIKLAMASI

Öte yandan, Katar Başbakanı Halid bin Halife bin Abdülaziz es-Sani, kadınların izinsiz aranmasına ilişkin bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bununla birlikte, yenidoğan kız bebeğin plastik bir poşet içinde çöp kutusunda bulunduğunu belirten Katarlı yetkiler, “olayın şok edici olduğu ve bunun kasıtlı bir cinayet girişimi olduğunu” belirtti. Durumun uluslararası yasalara aykırı olduğu ve bu nedenle hızlı bir şekilde bebeğin annesini bulmak için kadınların zorla arandığı bildirildi.

Bununla birlikte, Katar Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yolcuların kişisel hak ve özgürlüklerini ihlal ettiğimiz için pişmanız” ifadeleri yer aldı.

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