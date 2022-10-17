banner875
banner815
Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu!
Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu!
10 0
Mağusa’da bitmeyen çile: Temizlik
Mağusa’da bitmeyen çile: Temizlik
5 0
 
18 0
Arda'nın organları 3 hastaya başarıyla nakledildi
Arda'nın organları 3 hastaya başarıyla nakledildi
6 0
Doğan nihayet
Doğan nihayet
25 0
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
62 0
Yalova’da hedef liderliğini korumak
Yalova’da hedef liderliğini korumak
79 0
banner878

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki sel binlerce evi sular altında bıraktı

banner476

Avustralya'nın güneydoğusundaki Victoria eyaletinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışın yaklaşık 34 bin evi sular altında bıraktığı açıklandı. Sel baskınları nedeniyle, eyalette 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise kaybolduğu aktarıldı

banner825
Avustralya'nın Victoria eyaletindeki sel binlerce evi sular altında bıraktı

 

Acil Durum Yönetim Bakanı Murray Watt, yaptığı açıklamada, sellerden en çok etkilenen Victoria eyaletinde bazı bölgelerin "ciddi su baskınları" ile karşı karşıya olduğunu belirtti.


 
Avustralya'nın Victoria eyaletindeki sel binlerce evi sular altında bıraktı - 1

34 BİN EV SULAR ALTINDA KALMIŞ OLABİLİR

Eyaletteki durumun ciddi olduğuna dikkati çeken Watt, yaklaşık 34 bin evin sular altında kalmış olabileceğini ifade etti.


Avustralya'nın Victoria eyaletindeki sel binlerce evi sular altında bıraktı - 3

Ülkenin güneydoğusundaki binlerce kişinin tahliye edildiği ve okullarda eğitime ara verildiği bilgisi paylaşıldı.


Avustralya'nın Victoria eyaletindeki sel binlerce evi sular altında bıraktı - 4

Victoria Eyalet Acil Durum Servisi yetkilisi Tim Wiebusch, hafta sonu Campaspe Nehri'nin taşmasıyla Rochester kasabasının yüzde 85'inin sular altında kalmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.


 
Avustralya'nın Victoria eyaletindeki sel binlerce evi sular altında bıraktı - 5

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ KAYBOLDU

Geçen haftalarda, Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletinde iki kişinin, meydana gelen seller nedeniyle hayatını kaybettiği, iki kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.


Avustralya'nın Victoria eyaletindeki sel binlerce evi sular altında bıraktı - 6
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.