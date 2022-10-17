Avustralya'nın Victoria eyaletindeki sel binlerce evi sular altında bıraktı

Avustralya'nın güneydoğusundaki Victoria eyaletinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışın yaklaşık 34 bin evi sular altında bıraktığı açıklandı. Sel baskınları nedeniyle, eyalette 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise kaybolduğu aktarıldı

Acil Durum Yönetim Bakanı Murray Watt, yaptığı açıklamada, sellerden en çok etkilenen Victoria eyaletinde bazı bölgelerin "ciddi su baskınları" ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

34 BİN EV SULAR ALTINDA KALMIŞ OLABİLİR

Eyaletteki durumun ciddi olduğuna dikkati çeken Watt, yaklaşık 34 bin evin sular altında kalmış olabileceğini ifade etti.

Ülkenin güneydoğusundaki binlerce kişinin tahliye edildiği ve okullarda eğitime ara verildiği bilgisi paylaşıldı.

Victoria Eyalet Acil Durum Servisi yetkilisi Tim Wiebusch, hafta sonu Campaspe Nehri'nin taşmasıyla Rochester kasabasının yüzde 85'inin sular altında kalmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ KAYBOLDU

Geçen haftalarda, Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletinde iki kişinin, meydana gelen seller nedeniyle hayatını kaybettiği, iki kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.