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Avustralya'daki yangınlar 3 milyar hayvanı etkiledi

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Avustralya'da 200 günden uzun süren yangınlarda 3 milyar hayvanın etkilendiği belirtildi.

Avustralya'daki yangınlar 3 milyar hayvanı etkiledi

 

İlk raporlar bu sayının 1.25 milyar olduğuna işaret ediyordu. Yaşam alanlarının azalması nedeniyle hayatta kalan hayvanların hayatlarının daha zorlu şartlarda geçeceği belirtildi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wildlife Fund, WWF), tarafından yayımlanan yeni bir rapor 2019'da Avustralya'yı etkileyen yangınlara ilişkin önemli bilgileri ortaya çıkardı.

Avustralya'daki yangınlar 3 milyar hayvanı etkiledi - 2


Rapora göre yangından etkilenen hayvanların sayısı 3 milyarı buldu.

Avustralya'daki yangınlar 3 milyar hayvanı etkiledi - 3

Ocak ayındaki rapor bu sayının 1.25 milyar olduğunu öngörüyordu.

Avustralya'daki yangınlar 3 milyar hayvanı etkiledi - 4

Ancak yapılan yeni araştırmalar 240 gün süren yangında sayının tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Avustralya'daki yangınlar 3 milyar hayvanı etkiledi - 5

Ayrıca yangın yine yüzmilyonlarca hayvanın doğal yaşam alanını terketmesine neden oldu.

Avustralya'daki yangınlar 3 milyar hayvanı etkiledi - 6

WWF raporuna göre ölenlerin yanı sıra yüz milyonlarca hayvan yangın nedeniyle yerinden oldu.

Avustralya'daki yangınlar 3 milyar hayvanı etkiledi - 7

Raporu hazırlayan WWF Avustralya'nın CEO'su Dermot O'Gorman, "Bu kadar hayvanın öldüğü ya da yerinden edildiği başka bir olaya tanık olmadık. Bu modern tarihin en büyük doğa faciası" ifadelerini kullandı.

Avustralya'daki yangınlar 3 milyar hayvanı etkiledi - 8

Yer değiştirmek zorunda kalan hayvanları da zorlu bir süreç bekliyor.

Avustralya'daki yangınlar 3 milyar hayvanı etkiledi - 9

Yaşam alanları daralan hayvanların daha çetin doğa şartlarında yaşaması gerekecek. Ayrıca yangın dumanından etkilenen milyonlarca canlının da bulunduğu belirtiliyor.

Avustralya'daki yangınlar 3 milyar hayvanı etkiledi - 10
 
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