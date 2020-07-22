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Avustralya'daki lüks sahil evleri kıyı erozyonu nedeniyle çökme tehdidi altında

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Wamberal sahili boyunca yer alan 40'dan fazla ev tahliye edildi

Avustralya'daki lüks sahil evleri kıyı erozyonu nedeniyle çökme tehdidi altında
22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:43

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki sahil bölgesindeki lüks evlerin kıyı erozyonu nedeniyle okyanusa doğru çökme tehlikesi altında olduğu bildirildi.

CNN'nin haberine göre, Sydney kentinin kuzeyindeki Wamberal sahili boyunca yer alan 40'dan fazla evde yaşayan hane sakini son birkaç gün içinde, kıyı erozyonu nedeniyle çökme ya da zarar görme tehdidi altında olan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu kişilerin evlerine ne zaman dönmelerine izin verileceği ise henüz belli değil.

Hafta sonu, bazı evlerin arka bahçelerinin sular altında kaldığı veya ön avluları ile balkonların kısmen çöktüğü görüldü.

Yetkililer, yüksek risk altındaki evlerin elektrik, gaz ve suyunu keserken, mülk sakinlerine, deniz suyunun çekildiği esnada eşyalarını toplamaları ve evlerini tahliye etmeleri için iki saat süre verdi. 

Hükümet jeoloji ajansına göre, Avustralya genelindeki sahillerde yer alan yaklaşık 39 bin bina, iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle hızlanan kıyı erozyon riski altında bulunuyor.

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