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Avustralya'da yüzyılın sel felaketi

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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaklaşık 18 bin kişinin evlerinden tahliye edildi ve 36 yerleşim yeri "doğal afet bölgesi" ilan edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan uzmanlar, bu büyüklükteki bir selin ülkeyi yüz yılda bir vurduğunu açıkladı.

Avustralya'da yüzyılın sel felaketi
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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaklaşık 18 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.
 
Avustralya'da yüzyılın sel felaketi:18 bin kişi tahliye edildi - 2
 
Yetkililer, selin etkili olduğu kasabalarda mahsur kalan yüzlerce kişinin kurtarıldığını açıkladı.
 
Avustralya'da yüzyılın sel felaketi:18 bin kişi tahliye edildi - 1
Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların ardından görülen seller nedeniyle yaklaşık 18 bin kişi evlerinden tahliye edildi.
 
Avustralya'da yüzyılın sel felaketi:18 bin kişi tahliye edildi - 4

54 BİN KİŞİ DAHA YERİNDEN OLABİLİR

Avustralya Meteoroloji Dairesi, şiddetli yağışların çarşamba gününe kadar devam edeceği tahmininde bulunurken bölgede yaklaşık 54 bin kişinin daha yerinden olabileceği belirtiliyor.
 
Avustralya'da yüzyılın sel felaketi:18 bin kişi tahliye edildi - 5
Seller nedeniyle çok sayıda ev sular altında kalırken, bazı evlerde büyük çaplı hasarlar meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.
Avustralya'da yüzyılın sel felaketi:18 bin kişi tahliye edildi - 6

38 YER DOĞAL AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Başbakan Scott Morrison, afete ilişkin Parlamentoda yaptığı konuşmada, eyaletin kuzeyinde 35 yerleşim yerinde mahsur kalan yüzlerce kişinin kurtarıldığını, afette can kaybı olmadığını ancak temelleri zayıflayan binalar, yollar, ağaçlar ve elektrik hatlarıyla yükselen su seviyelerinin risk teşkil ettiğini söyledi.
Avustralya'da yüzyılın sel felaketi:18 bin kişi tahliye edildi - 7
Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian ise eyalet genelinde 38 yerleşim yerinin "doğal afet bölgesi" ilan edildiğini duyurdu. Berejiklian, ayrıca ülkede sel felaketinin yüzyılda bir görülebilecek büyüklükte olduğuna dikkat çekti.
Avustralya'da yüzyılın sel felaketi:18 bin kişi tahliye edildi - 8
Sidney'in batısındaki bazı nehirlerdeki su seviyelerinin de rekor seviyelere ulaştığı yağışların devam etmesi durumunda, bölgedeki diğer nehirlerde de su seviyelerinin yükseleceği uyarısı yapıldı.
Avustralya'da yüzyılın sel felaketi:18 bin kişi tahliye edildi - 9

ÇİFTÇİLERDEN AMANSIZ MÜCADELE

 Çiftçiler, News South Wales'teki şiddetli yağmur ve sellerin ardından hayvanlarını kurtarmak için zamana karşı yarıştı. 

  
Avustralya'da yüzyılın sel felaketi:18 bin kişi tahliye edildi - 11
 
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