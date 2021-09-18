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Avustralya: Çin ile savaş ihtimali var hazırlık yapın!

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Avustralya, İngiltere ve ABD arasında kurulan AUKUS Paktı Çin ile ilişkilerin kopma noktasına gelmesine neden oldu

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Avustralya: Çin ile savaş ihtimali var hazırlık yapın!
 Çin, bölgede yaşananları 'kendilerine yönelik bir tehdit' olarak yorumlarken, sert açıklamalarda bulundu. Avustralya hükümetinden bu ifadelere yanıt gecikmedi.
İngiltere, ABD ve Avustralya, nükleer denizaltılarda kullanılan teknolojinin paylaşılmasını da içeren bir savunma anlaşması yaptıklarını açıkladı. AUKUS Paktı ile mümkün olan en kısa sürede, Avustralya’nın nükleer denizaltıya sahip olması amaçlanıyor.

Ancak bu ittifaka tepkiler büyüyor. Fransa, Avustralya’nın Fransız tasarımı nükleer denizaltı satın almak için 40 milyar dolarlık bir anlaşmayı feshederek ABD ve İngiltere ile ortaklığa gitmesi üzerine harekete geçti. Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD ve Avustralya'daki
büyükelçilerini istişareler için geri çağırdı.

ÇİN’DEN SERT AÇIKLAMA GELMİŞTİ

AUKUS’un en büyük tehdit oluşturduğu Çin’den de sert açıklamalar geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, anlaşmayla ABD ve İngiltere’nin Avustralya’ya nükleer teknoloji desteği vermesinin “büyük bir sorumsuzluk” olduğunu söyledi.

Çin’in Washington Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada “Üçüncü ülkelerin çıkarlarını hedef alan dışlayıcı bloklar kurulmamalı. Üç ülke özellikle de, Soğuk Savaş dönemi düşünce şeklinden ve ideolojisinden kurtulmalı.” ifadeleri yer aldı.

‘ÖZÜR DİLEMEYECEĞİZ’

Bugün ise Avustralya’dan kritik bir çıkış geldi. Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, Avustralya’ya en az sekiz nükleer denizaltı ve diğer gelişmiş askeri teknolojiler verecek olan yeni ittifakın ‘bölgeye barış sağlamak için kurulduğunu’ açıkladı. Dutton, anlaşmanın ardından ülkesi ve Fransız Naval şirketi arasında denizaltı yapılmasını öngören anlaşmanın iptal edilmesine tepki gösteren Fransa'dan “özür dilemeyeceklerini” söyledi.

Savunma Bakanı Dutton, Çin ile savaş olasılığının göz ardı edilemeyeceği konusunda açıkça uyarıda bulunurken, bu durumun ‘Çinliler için bir sorun’ olduğunu söyledi. Dutton, Çin ile savaşın mümkün olduğu ve ülkesinin hazırlık yapması gerektiğinin de altını çizdi.

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