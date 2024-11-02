Avrupa’yı sarsan felaket

İspanya'da yaşanan sel felaketinin ardından ölü sayısı 205'e çıktı, onlarca kişi ise hala kayıp

Güney Avrupa ülkesi İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, 1973'den bu yana en ölümcül sel felaketine neden oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükselirken ülkede üç günlük ulusal yas ilan edildi.

İspanya, bu hafta ülkenin güney ve doğu bölgelerine sadece birkaç saat içinde düşen bir yıllık yağışın ardından on yıllardır görülen en kötü sel felaketiyle boğuşuyor.

Bölgedeki acil durum servisleri, salı günü başlayan fırtınanın şimdiye kadar en az 205 kişinin ölümüne neden olduğunu, bunlardan 155'inin en çok etkilenen Valensiya bölgesinde kaydedildiğini, onlarca kişinin ise hala kayıp olduğunu bildirdi.

SON 28 YILIN EN YOĞUN YAĞIŞI

Fırtına kasabaları ve yolları su altında bıraktı, nehirlerin taşmasına neden oldu ve binlerce haneyi elektriksiz bıraktı.

Valensiya'da son 28 yılın en yoğun yağışı görüldü. Bölge sakinleri yağışa hazırlıksız yakalanarak binaların bodrum ve alt katlarında mahsur kaldı.

İspanya'yı sarsan felaket sırasında ölümlerin çoğu, Akdeniz kıyısında bulunan ve 5 milyondan fazla insana ev sahipliği yapan Valensiya'da meydana geldi.

Valensiya kentinde bir adliye binası cenazeleri muhafaza edebilmek için geçici olarak morga dönüştürüldü.

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü tarafından "İspanya tarihinin en öldürücü doğal afeti" ve "Yüzyılın felaketi" olarak tanımlanan sel felaketinde halen çok sayıda kayıp insan için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede, itfaiye, polis, jandarma, sivil yardım ekipleri dışında 1500'den fazla asker de görev yapıyor.

Ayrıca Valensiya halkı selden etkilenen yerleşim yerleri ile dayanışma gösterirken, binlerce genç gönüllü temizlik çalışmalarına katılıp, öncelikli ihtiyaçlardan olan gıda ve su tedariklerinin sağlanmasına yardımcı oluyor.

Bölgeden gelen haberlerde, birçok ilçede halen sürdürülebilir istikrara geçişin sağlanmadığı, her yerin çamur ile kaplı olmasından, elektrik kesintilerinin devam etmesinden, yol ve köprülerin çökmüş olmasından, yolların üst üste binmiş araçlarla kaplı olmasından yardım ulaştırmakta çok ciddi zorluklar yaşandığı ifade edildi.

Sel felaketinde en büyük zararı ise şu ana kadar 72 kişinin hayatını kaybettiği, 25 bin nüfuslu Paiporta ilçesi aldı.

Bölgede su ve gıda sorunundan dolayı vatandaşların ellerinde bidonlarla yollarda uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

İspanya hükümeti felaket bölgesi ilan ettiği Valensiya'da hayatın normale dönmesi için Avrupa Birliği'nden (AB) de kaynak yardımı alacak.