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Avrupa’da son 500 yılın en büyük kuraklığı uyarısı

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Avrupa’da son 500 yılın en büyük kuraklığı uyarısı
Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (EC-JRC) kuraklığın daha da şiddetleneceği ve kıtanın yüzde 47’sini etkileyebileceğine dikkat çekti.
EC-JRC Araştırmacısı Andrea Toreti bu yıl yaşanan kuraklıkla ilgili, “Olaylar henüz devam ettiğinden tam anlamıyla analiz edemedik ancak deneyimlerime dayanarak bunun 2018’de yaşanandan daha aşırı olduğunu düşünüyorum” dedi.
Neredeyse bütün Avrupa nehirlerinde son derece düşük bir akış olduğunu belirten Toreti, “Örneğin Ren Nehri’nindeki durumun Hollanda’da büyük sorunlara neden olmaya başladı. İtalya’nın Po Nehri, Avrupa’da kuraklıktan en ağır etkilenen bölgelerin başında geliyor. Bu bölgeyi güney Fransa, İspanya ve Portekiz izliyor.” açıklamasını yaptı.
2018’deki kuraklığın 500 yıl öncesine kadar bir benzerinin yaşanmadığını vurgulayan Toreti’ye göre şimdi endişeye sebep olan sorun, batı ve orta Avrupa ile İngiltere’de önümüzdeki üç ay içinde de kurak koşulların devam edebileceğine dair yüksek risk bulunması.
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