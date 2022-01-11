Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli’nin, 2 haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli’nin, 2 haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sözcüsü Roberto Cuillo, Sassoli’nin hayatını kaybettiğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sassoli, İtalya’nın kuzeydoğusundaki Aviano şehrinde kaldığı hastanede yerel saatle 01.15’de hayatını kaybetti.

AP’den daha önce yapılan açıklamada 65 yaşındaki Sassoli’nin bağışıklık sistemindeki bozukluktan kaynaklanan ciddi bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

26 Aralık’tan bu yana tedavisi devam eden Sassoli’nin resmi faaliyetleri iptal edilmişti.

Sassoli daha önce de zatürre nedeniyle eylül ayında hastaneye kaldırılmış, AB zirveleri gibi üst düzey toplantılara katılamamıştı.

İlk kez 2009’da AP’ye seçilen Sassoli, 2019’da başkanlık pozisyonuna getirilmişti. Sassoli, 17-20 Ocak’ta Strazburg’daki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.

SASSOLİ İÇİN AVRUPA PARLAMENTOSU ÖNÜNDE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

İtalya'da hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli için Brüksel'deki parlamento binası önünde anma töreni düzenlendi.

AP milletvekilleri, çalışanları ve Sassoli'nin sevenleri, İtalyan siyasetçiyi anmak için parlamento önünde toplandı.

Burada 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan kalabalık, 65 yaşında yaşamını yitiren Sassoli'yi alkışladı. Kalabalık içinde bazı kişiler gözyaşlarını tutamadı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus da Sassoli’nin ölümü dolayısıyla ailesine taziye mesajı gönderdi. Papa, mesajında “hayırseverlikle hareket eden, yetkin bir gazeteci, kamu yararı için elinden geleni yapan saygın devlet adamı” olarak bahsettiği Sassoli’nin kaybı nedeniyle İtalya ve AB’nin yasta olduğunu belirtti.

İtalyan basınına göre, Sassoli’nin cenaze töreninin 14 Ocak Cuma günü İtalya'nın başkenti Roma’da düzenlenmesi bekleniyor.

