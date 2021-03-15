Avrupa'nın üç büyüğü AstraZeneca aşısını durdurdu

Almanya, İtalya ve Fransa, kan pıhtılaşması raporlarıyla ilgili endişelerle AstraZeneca’nın Plc’nin Covid-19 aşısının kullanımını askıya aldı.

Almanya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre karar, aşı güvenliğini denetlemekten sorumlu olan Paul Ehrlich Enstitüsü’nün tavsiyesi üzerine alındı.

8 ülke daha aşı kullanımını durdurmuştu

Daha önce Hollanda, İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü kaydetmişti.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı." ifadesini kullanmıştı.