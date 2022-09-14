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Avrupa'nın en güçlü kraliçesi artık Margrethe

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 8 Eylül'deki ölümünün ardından Avrupa'nın en güçlü ismi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe oldu. Elizabeth'in 70 yıllık taht ömrüne karşın 50 yıldır tahtta bulunan Margrethe'in yönetimi sırasında Danimarka'da monarşiye verilen desteğin arttığı biliniyor

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Avrupa'nın en güçlü kraliçesi artık Margrethe

 

 

 

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth geçtiğimiz hafta İskoçya'da hayatını kaybetti. 96 yaşında hayata gözlerini yuman Elizabeth, tahtını oğlu Charles'a bıraktı. Prens Charles artık Kral III. Charles olarak anılıyor.

70 yıl tahtta kalarak bir rekora imza atan ve en güçlü hükümdar olarak tarihe geçen Elizabeth'in ölümünün ardından Avrupa'nın en güçlü kraliçesinin kim olduğu konuşulmaya başlandı.


Kraliçe 2'inci Margrethe'nin yeni portre fotoğrafı yayınlandı

Her ne kadar en ünlüsü ve en bilineni İngiliz Kraliyet Ailesi olsa da dünyadaki pek çok ülkede monarşi halen devam ediyor. Elizabeth'in ardından da Avrupa'nın en güçlü ismi belli oldu: Danimarka Kraliçesi II. Margrethe.


Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Avrupa'nın en güçlü kraliçesi artık Margrethe - 3

Margrethe, babası 4. Frederik hayatını kaybettikten sonra 1972 yılında tahta geçti. Aynı zamanda Danimarka Silahlı Kuvvetleri başkomutanı da olan Margrethe, Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle, 50. yıl şerefine Danimarka'da düzenlenecek olan kutlamalara kısıtlama getirdi.


Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Avrupa'nın en güçlü kraliçesi artık Margrethe - 4

Margrethe, aynı zamanda Danimarka'nın ilk kraliçesi. Aslında Margrethe doğduğunda, Danimarka'da bir kadının tahtı devralması yasaktı. Ancak 1953 yılında yapılan bir referandumla Margrethe'a tahtın yolu açıldı.

Kraliçenin sloganı "Tanrının yardımıyla, halkın sevgisiyle, Danimarka Gücü" olarak biliniyor. 


Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Avrupa'nın en güçlü kraliçesi artık Margrethe - 5

Margrethe göreve geldiğinde halkın monarşiye desteği yüzde 45 iken, bu rakam 50. yılda yüzde 80'lere yükseldi.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Avrupa'nın en uzun tahtta kalan ismi Margrethe olurken, ikinci ismi ise Margrethe'in 48 yıldır tahtta olan kuzeni İsveçli Carl 16. Gustaf oldu.

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