Avrupa Merkez Bankası 11 yıl sonra faiz artırdı

Avrupa Merkez Bankası yükselen enflasyonla mücadele etmek için 2011'den bu yana ilk kez faiz artışı kararı aldı. Faizi beklentilerin ötesinde 50 baz puan artıran AMB negatif faiz dönemine de son verdi

Avrupa Merkez Bankası (AMB) 11 yıl sonra yaptığı ilk faiz artışında beklentilerin üzerinde bir artış yaptı.

Banka ana refinansman oranını yüzde 0,50; marjinal borç verme imkanını yüzde 0,75 ve mevduat faizini de yüzde 0 seviyesine çıkardı.

AMB karar metninde gelecek toplantılarda daha çok faiz normalizasyonunun uygun olduğuna işaret etti.

Karar metninde bundan sonraki faiz artışlarının büyüklüğüne toplantıdan toplantıya karar verileceği belirtildi. Karar metninde AMB'nin enflasyonun hedefe dönmesini destekleyeceği belirtildi. Metinde "Yönetim Konseyi’nin gelecek politika faizi patikası veriye bağlı olacak ve yüzde 2’lik orta vade enflasyon hedefine göre ayarlanacak” ifadeleri kullanıldı.

Kararın ardından para piyasalarında Eylül için 60 baz puanlık faiz artışı fiyatlaması görüldü.

AMB krize karşı tahvil aracı olan yeni Aktarım Güvence Mekanizması'nı da onayladı. Aktarım Güvence Mekanizması AMB para politikası aktarım mekanizmalarını etkileyebilecek beklenmeyen, bozulan piyasa dinamikleri durumunda aktive edilebilecek.

Kararın ardından AMB Başkanı Lagarde basın mensuplarının önüne çıktı.

Lagarde'ın açıklamalarında öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

Ekonomik aktivite yavaşlıyor. Rusya'nın savaşı büyüme üzerinde etkisini sürdüren bir engel niteliğinde. Yılın ikinci yarısı için ekonomik görünüm sıkıntılı.

Mali önlemler savaşın etkisini azaltıyor. Bu önlemlerin hedefli olması gerekiyor. Enerji fiyatları kısa vadede yüksek kalacak.

Fiyat baskıları daha fazla sektöre yayılıyor. Birçok çekirdek enflasyon göstergesi daha da yükseldi. Enflasyon bir süre daha istenmeyen şekilde yüksek kalacak.

İstihdam piyasası gücünü koruyor. Ücret artışları kademeli olarak yükselmeye devam etti. Ücret artışları toplamda kontrol altında.

Devam eden savaş büyüme için aşağı yönlü bir risk.

Enflasyona yönelik riskler yukarı yönlü. Daha yüksek enflasyon beklentilerine ilişkin sinyaller izlenmeli.

Yatırımların finansmanına yönelik kredi talebi geriledi.