Avrupa kavruluyor: Kırmızı alarm verildi

Avrupa'yı bir süredir etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası sürüyor. İngiltere'de ilk defa yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verildi ve ulusal acil durum ilan edildi. Fransa'da, 15 bölgede kırmızı, 51 bölgede ise turuncu alarma geçildi. Belçika ve Almanya'da da rekor sıcaklıklar bekleniyor. Avrupa'da şimdiye kadar açıklanan ölü sayısı 1000'i aştı

Avrupa, kavurucu sıcak hava dalgasının etkisinde. İngiltere'de, ülke tarihinde ilk defa yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verildi. Ulusal acil durum ilan edildi.

Acil durum nedeniyle, bazı bölgelerde okulların erken kapatılabileceği, hastane randevularının iptal edilebileceği belirtiliyor.

Meteroroloji yetkilileri ülkede sıcaklıkların bugün ve yarın rekor düzeye çıkmasının beklendiğini duyurdu. Aşırı sıcak hava uyarıları başkent Londra ile kuzeydeki Manchester ve York kentlerini kapsıyor.

15 BÖLGEDE KIRMIZI ALARMA GEÇİLDİ



Fransa'da da bugünden itibaren rekor sıcaklıklar bekleniyor. Güneybatı bölgelerinde hava sıcaklığının 40 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor. Ülkede 15 bölgede kırmızı, 51 bölgede turuncu alarm verildi.

Belçika’da ise aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle turuncu alarma geçildi. Hava sıcaklıklarının yarın 40 dereceye ulaşması bekleniyor, ülkede çöl sıcaklarının yaşanacağı bildirildi.

UZMANLAR CAN KAYIPLARI KONUSUNDA UYARDI



İtfaiye ve sağlık ekipleri hazır hale getirildi. Halka zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarı yapıldı.

Avrupa kıtasını etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, yarın Almanya'ya ulaşacak. Ülkenin güneyinde ve batısında derecelerin 41'i göstermesi bekleniyor. Uzmanlar can kayıpları konusunda uyarıyor.

BİNDEN FAZLA CAN KAYBI

BBC'de yer alan bilgilere göre İspanya ve Portekiz'deki toplam can kaybı sayısı binin üzerine. İtalya, İngiltere Fransa, Belçika ve Hollanda aşırı sıcaklara bağlı can kayıplarını açıklamadı.

Aşırı sıcaklar, İspanya ve Portekiz’de can kayıplarına da yol açtı.



İspanya’daki Carlos III Sağlık Enstitüsü’nün 16 Temmuz verilerine göre, 237 kişi aşırı sıcaklar sebebiyle hayatını kaybetti.

İspanyol EFE ajansı da İspanya ve Portekiz’de aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısının 300'ü geçtiğini bildirdi.



Bu arada, Portekiz’de yangınlara müdahale eden bir yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu, uçağın pilotu da hayatını

İspanya ve Portekiz, yangınlarla mücadele ederken, bir diğer güney Avrupa ülkesi İtalya’da da sıcak hava alarm boyutuna ulaştı.



Ülkede hafta sonundan gelecek hafta ortasına kadar etkili olacak aşırı sıcaklar sebebiyle aralarında başkent Roma, Milano ve Floransa’nın da olduğu 10 kentte turuncu alarm verildi.

Hafta sonu bazı noktalarda 35-36 derecelerde seyredecek hava sıcaklığının hafta ortasında 40 ila 42 dereceleri bulacağı belirtildi.



İtalya’da bu yıl etkisini erken gösteren aşırı sıcaklar sebebiyle ülkenin en büyük nehri Po’nun su seviyesi yer yer yüzde 10’lara kadar geriledi.



İtalya’da sıcaklıklar dolayısıyla yangın çıkma riskinin de yüksek olduğu belirtildi.