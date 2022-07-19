Avrupa 'ısı kıyameti' yaşıyor

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan yeni bir raporda, Avrupa Birliği'nin (AB) neredeyse yarısının aşırı sıcaklıklar nedeniyle kuraklık riskinde olduğu belirtildi. Açıklama Fransa, İspanya, ve Portekiz şiddetli orman yangınlarıyla mücadele ederken geldi. Yetkililer, bölgede yaşanan rekor sıcaklıkların devam edeceği ve Avrupa'nın pek çok bölgesinde "ısı kıyameti"ne neden olacağı konusunda uyardı. İngiltere'de ise hava sıcaklığının 42 santigrat dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor

Avrupa Komisyonu'nun Ortak Araştırma Merkezi, Fransa ve İspanya'nın küresel ısınmaya bağlı aşırı sıcaklıklarla mücadele ettiği günlerde, AB'nin neredeyse yarısının kuraklık riski altında olduğu konusunda uyardı.

AB'NİN YÜZDE 46'SI TEHLİKE ALTINDA

Kuruluşun, Temmuz ayı raporuna göre, AB'nin yaklaşık yüzde 46'sı uyarı düzeyinde kuraklığa maruz kalıyor ve yüzde 11'i ekinler zaten su eksikliğinden muzdarip olduğundan daha yüksek alarm düzeyinde bulunuyor.

Diğer taraftan, Portekiz'in kuzeyindeki Murca belediyesinde çıkan bir orman yangınından kaçmaya çalışırken kaza yapan yanmış bir aracın içinde 80'li yaşlarındaki bir çiftin cesetleri bulundu.

Murca Belediye Başkanı Mario Artur Lopes, "Çift arabanın içinde öldü. Tamamen dramatik bir durum. Bölgenin yarısından fazlası yanıyor" diye konuştu.

PORTEKİZ'DE DURUM

Portekiz'in çoğu, geçen haftaki 47 derecelik rekor sıcaklıkların ardından orman yangınları ile mücadele etmeye devam ediyor. Ülkedeki yangınlar yaklaşık 60 kişiyi yaraladı ve 37 bin dönümlük araziyi yok etti.

İSPANYA'DA EN AZ 500 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Komşu ülke İspanya’da ise ülke genelindeki en az 500 kişi aşırı sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Daniel Munoz Varas isimli bir itfaiyeci Zamora eyaletinde bir yangınla mücadele ettikten sonra yanıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Varas için bir günlük yas ilan edildi.

Ayrıca dün, aynı tepelik alanda bir çobanın cesedi bulundu. 69 yaşındaki adamın bölgeden uzak durma uyarılarını dikkate almadığı bildirildi.

SANCHEZ: KÜRESEL ISINMA ÖLDÜRÜR

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, üç büyük yangının şiddetlendiği Extremadura bölgesine yaptığı ziyarette, ölümler ve küresel ısınma arasındaki ilişkiye vurgu yaparak, “Küresel ısınma öldürür. İnsanları öldürür, ekosistemlerimizi ve biyolojik çeşitliliğimizi öldürür” diye konuştu.

Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların yarın özellikle Extremadura'da tekrar yükseleceğini ve yeni cehennem korkularını artıracağını konusunda uyardı.

FRANSA'DA ALARM

Diğer taraftan, Fransa'da itfaiyeciler "aşırı ve istisnai durumlarla" karşı karşıya olduklarını ve rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle 15 bin kişiye önlem olarak evlerini terk etmelerini söyledi. Toplamda, Gironde bölgesindeki 31 binden fazla insan, geçen hafta başladığından bu yana yaklaşık 35 bin dönümlük alanı yok eden orman yangınları nedeniyle evlerinden ve tatil yerlerinden uzaklaştırıldı.

Popüler turizm kasabası Arcachon'daki bir hayvanat bahçesinden ise pazartesi günü en az 1000 hayvan tahliye edildi. 200'den fazla takviye güç, alevlerin değerli üzüm bağlarına yaklaştığı Gironde bölgesindeki alevleri kontrol altına almak için savaşan bin 500 kişilik itfaiyeci gücüne katılmak üzere yola çıktı.

Fransız meteoroloji uzmanı Francois Gourand'ın "bir ısı kıyameti" olarak nitelediği aşırı sıcaklar nedeniyle ülkedeki 15 bölgenin yüksek tehlikede olduğu konusunda uyardı.

Öte yandan, Brittany ve Normandiya'da 40 derece ve üzeri rekor sıcaklıklar görülürken, Nantes'te, şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık yaşandı. Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği kentte, daha öne yükselen en yüksek sıcaklık 1949’da kaydedilen 39,3 derece idi. Fransa'nın tüm zamanların en yüksek sıcaklığı ise 46 dereceyle, 2019'da Montpellier'in kuzeydoğusundaki bir köyde kaydedildi.

İSVİRÇRE'DE SICAKLIKLAR 36 DERECEYE ULAŞTI

Avrupa'nın en yüksek dağı Mont Blanc'daki buz, sıcakta yüksek sesle çatlarken, yakındaki İsviçre'de sıcaklık 36 dereceye ulaştığı için hükümet bir sıcak hava dalgası uyarısı yayınladı.

Belçika ve Almanya, önümüzdeki günlerde sıcak hava dalgasının kendilerini vurmasını bekliyor.

İNGİLTERE'DE 42 DERECE SICAKLIK BEKLENİYOR

İngiltere'de bu zamana kadar kayıtlara geçmiş en sıcak günün yaşanması beklenirken halka mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulunuldu.



Ülkede son dönemde hızla artan sıcaklar nedeniyle İngiliz hükümetinden toplu taşıma ve enerji dağıtım şirketlerine kadar adeta tüm ülke seferber olmuş durumda. Resmi verilere göre, dün Suffolk kasabasında sıcaklık 38,1'e ulaştı.

İngiltere'de bu zamana kadar yaşanan en sıcak gün 38,7 derece ile 2019'da kaydedilirken bu rekorun, bugün bazı bölgelerde sıcaklığın 42 dereceye kadar çıkmasıyla kırılması bekleniyor.



İngiliz Meteoroloji Ofisinden yapılan açıklamada, ülkenin iç kesimleri, kuzey ve güneydoğu bölgeleri için sert hava şartları uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, ülkede bugün içinde aşırı sıcaklıkların hayati risk yaratabileceği bölgeler arasında başkent Londra, Manchester ve Kent şehirleri sıralandı