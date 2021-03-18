Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca'nın aşısının güvenli olduğunu bildirdi

Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının güvenli ve faydalarının risklerden fazla olduğunu bildirdi

Avrupa İlaç Ajansı, Twitter'dan paylaştığı iletide AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının güvenli ve faydalarının risklerden fazla olduğunu duyurdu.

Avrupa İlaç Ajansı iletisinde şu ifadelere yer verdi;

EMA'nın güvenlik komitesi AstraZeneca aşısının düşük kan trombosit seviyeleriyle ilişkili nadir kan pıhtıları ile olası bağlantılarına sağladığı faydalar taşıdığı risklerden daha ağır basmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada AstraZeneca aşısının uygulanmaya devam etmesini tavsiye etmiş aşıyla ilgili dikkatli bir inceleme yapıldığını belirten örgüt bulgularını yakında kamuoyuna açıklayacağını ifade etmişi.