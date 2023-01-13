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Avrupa enerji krizinde kömüre yöneldi

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AB'nin kömür tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artış gösterdi Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, İspanya, İtalya, Yunanistan, Macaristan ve Avusturya gibi ülkeler kömürle çalışan elektrik santrallerinin ömrünü uzatma, kapatılan santralleri yeniden devreye alma ve mevcut üretimleri artırma yönünde adımlar atarken, İngiltere ve Polonya yeni maden projelerine yeşil ışık yaktı

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Avrupa enerji krizinde kömüre yöneldi
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte derinleşen enerji krizine karşı önlem olarak yıllarca "kirli" olarak nitelendirdikleri ve kullanımını azalttıkları kömüre yöneldi.
Uzun yıllardır çevre ve iklim değişikliğine yönelik politikalar uygulayan ve kömürden uzaklaşan Avrupa ülkeleri, Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ve Rusya'dan uygun fiyatlı doğal gaz akışının kesilmesiyle bu yaklaşımını değiştirmek zorunda kaldı.
Savaşla yeni bir boyuta taşınan enerji krizi, Avrupa ülkelerinde kömür karşıtı olan çevreci kamuoyu baskısının azalmasına da neden oldu.
Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yıllık yayımlanan "Kömür 2022" raporuna göre, 2022'de küresel kömür tüketimi önceki yıla göre yüzde 1,2 artarken, AB'deki artış yüzde 6,5'i buldu.
Böylece, 2021'de 449 milyon ton olan AB ülkelerinin kömür tüketimi, 2022'de 478 milyon tona ulaştı. Söz konusu yükselişte, elektrik üretiminde kullanılan kömür talebinin artması etkili oldu.
AB ülkelerinin 2021'de 332 milyon ton seviyesinde olan toplam kömür üretimi de 2022'de yüzde 7,3 artarak 357 milyon tona çıktı.
AB'de 1990'da elektrik üretiminin yüzde 40'ını sağlayan termik santrallerin payı 30 yıl boyunca düşüş eğilimi gösterdi. Elektrik üretiminde kömürün payı 2020'de yüzde 13'e kadar geriledi.
Savaş öncesinde, Avrupa'da bulunan toplam 324 termik santralin yaklaşık yarısının 2030'a kadar tamamen kapatılması yönünde hazırlıklar yapılmıştı.
Düşünce kuruluşu Bruegel verilerine göre, AB ülkeleri ve İngiltere'de kömür santrallerinden elektrik üretimi 2015-2020 döneminde yüzde 40 geriledi.
Enerji krizinde kömür talebinin artmasıyla, kömürün elektrik üretimindeki payının 2022'de yüzde 20'yi bulduğu tahmin ediliyor.
Enerji krizine karşı çeşitli önlem arayışı içindeki bazı Avrupa ülkelerinde kömür ve madencilik faaliyetleri son dönemde hız kazandı. AB ülkelerinde mevcut kömür madenlerinden yapılan üretim artırılırken, İngiltere ve Polonya gibi bazı ülkeler de yeni kömür madenleri projeleri hazırladı.
Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, İspanya, İtalya, Yunanistan, Macaristan ve Avusturya gibi ülkeler kömürle çalışan elektrik santrallerinin ömrünü uzatma, kapatılan santralleri yeniden devreye alma ve mevcut üretimleri artırma yönünde adımlar attı.
 
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