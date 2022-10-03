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Avrupa en büyük kuş gribi salgınını yaşıyor

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Avrupa ülkelerinde bugüne kadar görülmemiş genişlikte yaşanan kuş gribi salgını nedeniyle binlerce kuş ve kümes hayvanı itlaf edildi

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Avrupa en büyük kuş gribi salgınını yaşıyor
 
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından yayımlanan rapora göre, 2021-2022 verileri, Avrupa kıtasında bugüne kadar görülen en büyük kuş gribi salgınının yaşandığını gösterdi.


Portekiz’den Norveç’in kuzeyine ve Ukrayna’ya kadar tüm kıtada 37 ülkede kuş gribi vakaları görüldü. Kuş gribi vakaları nedeniyle 2 bin 500’e yakın kümes hayvanı, 47,7 milyon kuş ile 3 bin 500 yabani kanatlı itlaf edildi.

Avrupa’nın kuzeybatı kıyılarında kuş gribi nedeniyle yüksek sayılarda deniz kuşu ölümleri kaydedildi. Özellikle Haziran-Ağustos 2022 döneminde yabani kuşlarda daha önce kaydedilmemiş sayılarda vaka tespit edildiği, bu nedenle evcil kuşlarda da vakaların arttığı belirtildi.

Haziran-Eylül 2022 döneminde ise kümes hayvanlarında görülen kuş gribi vakalarının geçen yılın aynı dönemine göre 5 kat arttığı, vakaların çoğunun Atlas Okyanusu kıyısında görüldüğü bildirildi.

Avrupa’da kuş gribinin insanlara bulaşma riski ise “düşük” olarak nitelendirildi. Çin’de toplam 5 kişide virüs tespit edildi. Avrupa’da mesleki olarak kuşlarla temaslı kişilerde hastalığın ortaya çıkma ve bulaşma riski ise “düşük ila orta” seviyede değerlendirildi. (AA)
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