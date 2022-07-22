Avrupa'daki orman yangınları uzaydan görüntülendi

Sıcak hava dalgası bu hafta Batı Avrupa'yı kasıp kavururken orman yangınlarının yol açtığı hasarın boyutu uydudan görüntülendi. Dünya yüzeyinin 815 km üzerinde yörüngede dönen, Copernicus Sentinel-3 uydusu görüntülerinin "çevreci politikalar oluşturma için anahtar" olması umut ediliyor.

Fransa'nın güney Gironde bölgesinde 12 Temmuz ve 17 Temmuz'da çekilen fotoğraflar, sıcak hava kaynaklı orman yangınlarının neden olduğu hasarın boyutunu ortaya koydu.

ESA ayrıca 17 Temmuz sabahı güney Fransa, İspanya ve kuzey Afrika'daki kara yüzey sıcaklıklarını gösteren bir ısı haritası yayınladı.

YÜZEY SICAKLIKLARI 55 DERECEYİ GÖRDÜ

ESA tarafından yapılan açıklamada, "Bazı bölgelerde arazinin yüzeyi 55 derece sıcaklığı aştı. Copernicus Sentinel-3'ün bu verileri sabah edindiği düşünülürse, sıcaklık öğleden sonra artmış olmalı. Bilim insanları kara-yüzey sıcaklığını izliyorlar çünkü Dünya'nın yüzeyinden yükselen sıcaklık hava ve iklim modellerini etkiliyor" denildi.

Bununla birlikte, kara-yüzey sıcaklığı, zeminin gerçek yüzeyinin dokunulduğunda ne kadar sıcak hissedildiğinin ölçüsü olarak ifade ediliyor.

Diğer taraftan, 12 Temmuz ve 17 Temmuz'da çekilen görüntülerde, güneybatı Fransa'daki Guillos komünü ve Cazaux kasabası yakınlarında orman yangınlarının oluşturduğu hasar görülüyor.

ESA tarafından Fransa’daki yangınlara ilişkin yapılan açıklamada, "12 Temmuz 2022'de güneybatı Fransa'da iki büyük orman yangını çıktı. Orman yangınları yerel toplulukları ağır şekilde etkiledi. Toplamda 16 binden fazla kişi tahliye edildi ve yollar kapatıldı. Yangınların büyüklüğüne rağmen herhangi bir can kaybı yaşanmadı” denildi.

Öte yandan, Fransa'nın yanı sıra İspanya ve İngiltere de sıcak hava dalgasının ortasında şiddetli orman yangınları yaşadı.

7 Temmuz'da İspanya'nın özerk bölgesi Castilla y Léon'daki Zamora Eyaletindeki Losacio yakınlarında bir yangın çıktı.

Copernicus Sentinel-2 tarafından 18 Temmuz'da çekilen bir görüntü, Losacio orman yangınından çıkan duman bulutu ve aktif alevlerin yanı sıra Sierra de la Culebra'nın yanık alanlarını gösterdi.

ESA, 'Küresel ısınmanın etkileri arttıkça, bu tür aşırı hava olaylarının da artmasından korkuluyor. Gezegenin yörüngesinde dönen uydular, dünyamızın nasıl değiştiğini anlamak ve izlemek için veri sağlamada önemli bir rol oynuyor. Bunlar yeni politikalar üretmek için anahtar veriler” denildi.