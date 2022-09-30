banner875
banner815
“Güzelyurt’a yeniden düzen gelecek”
“Güzelyurt’a yeniden düzen gelecek”
6 0
“Kuşaktan Kuşağa NKL'liler Buluşması” 10 Ekim’de yapılıyor
“Kuşaktan Kuşağa NKL'liler Buluşması” 10 Ekim’de yapılıyor
32 0
 
Gece sıcaklıkların düşmesiyle hastalıklar başladı
Gece sıcaklıkların düşmesiyle hastalıklar başladı
26 0
Denktaş ve Arıklı'nın
Denktaş ve Arıklı'nın "besleme" polemiği
10 0
Çakmakla oynayan çocuk evi kül ediyordu
Çakmakla oynayan çocuk evi kül ediyordu
28 0
Tel tuzakla yaban hayatı yok ediliyor
Tel tuzakla yaban hayatı yok ediliyor
45 0
Klasik Hazine Avını Karakaya kazandı
Klasik Hazine Avını Karakaya kazandı
24 0
banner878

Avrupa'da maymun çiçeği vakalarının sayısı 24 bini geçti

banner476

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesinin sitesinde yayımlanan maymun çiçeği güncelleme raporunda kıta genelinde salgına dair son veriler paylaşıldı.

banner825
Avrupa'da maymun çiçeği vakalarının sayısı 24 bini geçti
Raporda, 27 Eylül itibarıyla Avrupa genelinde vaka sayısının 24 bin 622'ye yükseldiği belirtilirken virüsün DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki 44 ülkede var olduğu aktarıldı.

Çoğunluğunu 31 ila 40 yaş arası erkeklerin oluşturduğu vakaların yüzde 96'sının hemcinsiyle ilişkiye giren erkekler olduğu bildirildi.

Vakaların yüzde 96'sında virüs belirtileri olarak kırmızılık ve kaşıntı görülürken yüzde 68'inde ise yüksek ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi belirtilerin bulunduğu kaydedildi.

En çok vakanın 7 bin 149 kişiyle İspanya'da bulunduğu ve Fransa, İngiltere ile Almanya'da vaka sayısının 3 binin üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.