Avrupa'da kanser salgını riski

Bilim insanları pandemi döneminde kanser tetkiklerinin büyük oranda aksadığını bu sebeple çok sayıda kanser vakasının gözden kaçtığı uyarısında bulundu. Araştırmacılar Pandeminin ardından Avrupa'yı Kanser salgını bekliyor olabilir" diyor

Pandemi sebebiyle tetkikler aksadı, Avrupa'yı kanser salgını bekliyor.

Bilim insanları pandemi sebebiyle 100 milyondan fazla kanser taramasının gerçekleştirilemediğini bu sebeple, erken teşhis edilemeyen çok sayıda kanser vakasının ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Lancet Tıp dergisinde yayılanan makalede, Avrupa'nın dört bir yanından kanser uzmanlarının görüşüne başvuruldu.

Pandemiyle mücadele için yeniden şekillenen sağlık sistemlerinin kanserle mücadele konusunda zayıfladığı uyarısı yapıldı.

Pandeminin ilk yılında onkologların normalden bir buçuk milyon az hastayı gördüğü ifade ediliyor. Yapılmayan tetkikler sebebiyle pandemi döneminde sadece Avrupa'da bir milyon kanser vakasının gözden kaçmış olabileceği belirtiliyor.

Rusya'nın Ukrayna işgalininin klinik kanser testlerini de olumsuz etkilediği belirtildi.

Araştırmacılar risk faktörlerinin doğru değerlendirilmesi ve geniş çaplı taramalarla AVrupa'daki kanser kaynaklı ölümlerin yüzde 40'ının engellenebileceğini belirtiyor.