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Avrupa'da kanser salgını riski

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Bilim insanları pandemi döneminde kanser tetkiklerinin büyük oranda aksadığını bu sebeple çok sayıda kanser vakasının gözden kaçtığı uyarısında bulundu. Araştırmacılar Pandeminin ardından Avrupa'yı Kanser salgını bekliyor olabilir" diyor

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Avrupa'da kanser salgını riski


Pandemi sebebiyle tetkikler aksadı, Avrupa'yı kanser salgını bekliyor.


Avrupa'da kanser salgını riski - 2

Bilim insanları pandemi sebebiyle 100 milyondan fazla kanser taramasının gerçekleştirilemediğini bu sebeple, erken teşhis edilemeyen çok sayıda kanser vakasının ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.


Avrupa'da kanser salgını riski - 3

Lancet Tıp dergisinde yayılanan makalede, Avrupa'nın dört bir yanından kanser uzmanlarının görüşüne başvuruldu.


Avrupa'da kanser salgını riski - 4

Pandemiyle mücadele için yeniden şekillenen sağlık sistemlerinin kanserle mücadele konusunda zayıfladığı uyarısı yapıldı.


Avrupa'da kanser salgını riski - 5

Pandeminin ilk yılında onkologların normalden bir buçuk milyon az hastayı gördüğü ifade ediliyor. Yapılmayan tetkikler sebebiyle pandemi döneminde sadece Avrupa'da bir milyon kanser vakasının gözden kaçmış olabileceği belirtiliyor.


Avrupa'da kanser salgını riski - 6

Rusya'nın Ukrayna işgalininin klinik kanser testlerini de olumsuz etkilediği belirtildi.


Avrupa'da kanser salgını riski - 7

Araştırmacılar risk faktörlerinin doğru değerlendirilmesi ve geniş çaplı taramalarla AVrupa'daki kanser kaynaklı ölümlerin yüzde 40'ının engellenebileceğini belirtiyor.

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