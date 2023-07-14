Avrupa'da "Cehennem" sıcakları

Avrupa ve Kuzey Afrika’yı kavuran sıcak hava dalgası, bazı yerlerde 48.8 derece gibi rekor değerlere çıkabilir. Özellikle İtalya’da Floransa ve Roma’nın da aralarında olduğu 10 şehir için kırmızı alarm verilmiş durumda. Türkiye'de de mevsim normallerinin 5 ile 10 derece üzerinde olması bekleniyor

İspanya, Fransa, Yunanistan, Hırvatistan ve Türkiye'de sıcaklar 40 dereceyi aşabilir. İtalya'da ise Floransa ve Roma'nın da aralarında olduğu on şehir için kırmızı alarm verilmiş durumda. Buralarda sıcaklığın 48.8 dereceye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Salı günü ülkenin kuzeyinde, 40'lı yaşlarında bir erkek hayatını kaybetti. İtalyan medyası, Lodi kentinde bir yaya geçidi için asfaltı boyayan adamın kendinden geçtiği ve kaldırıldığı hastanede öldüğü bildiriliyor.

İtalyan siyasetçi Nicola Fratoianni yaşanan durumu, “Dayanılmaz bir sıcak hava dalgası ile karşı karşıyayız” mesajı ile paylaştı.

Fratoianni, Lodi'deki ölüm olayına atıf yaparak, en sıcak saatlerde yaşanabilecek trajedileri engellemek için harekete geçme zamanı geldiğini kaydetti. Ülkedeki turistlerin de sıcak çarpması nedeniyle bayıldığına dair haberler yapılıyor.

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) verilerine göre, Avrupa'nın bu haftadan itibaren bunaltıcı sıcakların etkisine girmesi beklenirken, Sicilya ve Sardinya adalarında sıcaklığın 48 derecelere ulaşacağı tahmin ediliyor. ESA'dan yapılan açıklamada, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Polonya'nın sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. Açıklamada, bu yüksek basınç alanına İtalyan yazar Dante'nin tasvir ettiği Cehennem'de geçen Cerberus'un adı verildi.

Avrupa tarihinin en yüksek sıcaklığının geçen sene İtalyan kasabası Floridia'da 48,8 dereceyle ölçüldüğü hatırlatılan açıklamada, bu rekorun bu yıl tekrar kırılabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, sıcaklığın Akdeniz'deki Sicilya ve Sardinya adalarında 48 derecelere ulaşmasının beklendiği belirtildi.



İtalya'nın Roma, Napoli, Taranto ve Foggia gibi bölgelerinde sıcaklığın zaten yüksek seyrettiğini belirtilen açıklamada, İspanya'nın orta bölgelerinde gelecek hafta sıcaklığın 44 dereceyi geçeceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ESA Kara Yüzey Sıcaklığını İzleme Görevi'nde çalışan Benjamin Koetz, Büyük Okyanus'ta düzensiz aralıklarla oluşan su ısınmalarının (El Nino) bu yıl iklimden gıda üretimine, sağlıktan suya kadar birçok alanda etkisinin görüldüğünü anlattı.

Dünyada haziran ayı, 1976'da ölçülen değerlerin yaklaşık 1 derece üstüne çıkarak tarihin en sıcak haziranı olmuştu.

