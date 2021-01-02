Avrupa 2021'i boş sokaklarla karşıladı

Avrupa'nın birçok ülkesi yeni yıla kısıtlamalar altında girdi.
ALMANYA
Almanya'nın başkenti Berlin'in simgelerinden Brandenburg Kapısı önünde her yıl 100 bin kişinin katıldığı yeni yıl kutlamaları Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle yapılamadı.
20.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı Fransa'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı.
FRANSA
20.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı Fransa'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı.
Başkent Paris'in simgelerinden Champs-Elysees her yıl yapılan havai fişek gösterisi Covid-19 nedeniyle iptal edildi.
Ülkede 15 bölgede Covid-19 ile mücadele kapsamında ve kamuya açık alanlarda kutlamaların önüne geçebilmek için yılbaşı gecesinde alkol satışı yasaklandı.
İTALYA
İtalya'da da 22.00'den itibaren sokma çıkma yasağı olduğundan kutlamalar yapılmadı.
İSPANYA
İspanya'da 100 yıldan fazla süredir, Madrid'deki Puerta del Sol Meydanı'nda yapılan geleneksel yılbaşı kutlaması iptal edildi.
İNGİLTERE
İngiltere'de ise virüsün daha hızlı yayılan türünün etkisiyle günlük vakaların 60 bin, can kayıplarının 1000'e yaklaştığı ülkede, herhangi bir toplu yeni yıl kutlaması yapılmadı
Başkent Londra'da polisin sokaklara çıkan az sayıdaki kişiyi evlerine gitmeleri için uyardığı görüldü.
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