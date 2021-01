Avrupa 2021'i boş sokaklarla karşıladı

Corona virüs salgını gölgesinde karşılanan 2021, dünyanın birçok yerinde farklı şekillerde kutlandı. Bazı ülkelerde, yeni yıl kutlamaları gerçekleşse de birçok ülke yeni yıla evlerinde girdi

Avrupa'nın birçok ülkesi yeni yıla kısıtlamalar altında girdi.ALMANYAAlmanya'nın başkenti Berlin'in simgelerinden Brandenburg Kapısı önünde her yıl 100 bin kişinin katıldığı yeni yıl kutlamaları Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle yapılamadı.20.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı Fransa'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı.FRANSA20.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı Fransa'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı.Başkent Paris'in simgelerinden Champs-Elysees her yıl yapılan havai fişek gösterisi Covid-19 nedeniyle iptal edildi.Ülkede 15 bölgede Covid-19 ile mücadele kapsamında ve kamuya açık alanlarda kutlamaların önüne geçebilmek için yılbaşı gecesinde alkol satışı yasaklandı.İTALYAİtalya'da da 22.00'den itibaren sokma çıkma yasağı olduğundan kutlamalar yapılmadı.İSPANYAİspanya'da 100 yıldan fazla süredir, Madrid'deki Puerta del Sol Meydanı'nda yapılan geleneksel yılbaşı kutlaması iptal edildi.İNGİLTEREİngiltere'de ise virüsün daha hızlı yayılan türünün etkisiyle günlük vakaların 60 bin, can kayıplarının 1000'e yaklaştığı ülkede, herhangi bir toplu yeni yıl kutlaması yapılmadıBaşkent Londra'da polisin sokaklara çıkan az sayıdaki kişiyi evlerine gitmeleri için uyardığı görüldü.