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Atina'da çete savaşı: 6 Türk öldü

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Atina'da çete savaşı: 6 Türk öldü
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Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında silahlı saldırı yaşandı. Olayda 6 Türk vatandaşı hayatını kaybederken Yunan basını saldırganların da Türk olduğunu yazdı.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Atina'nın Artemida banliyösünde Türkler arasında silahlı çatışma yaşandı.
Sahte Alman plakalı lacivert bir arabanın içinde bulunan 6 Türk, silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karıştığı belirtildi.
Öldürülen 6 kişinin üzerinden çıkan Fransız kimliklerinin sahte olduğu açıklandı. Yunan polisi olay yerinde 20 adet mermi kovanı buldu.
Polis ekipleri, olay yerinden araçla kaçan faillerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.
Olayla ilgili olarak bir Türk vatandaşının Atina havalimanında yakalandığı açıklandı. Yunan polisi uyuşturucu kaçakçılığı yapan çetelerin arasındaki bir hesaplaşma olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Öldürülen Türklerin aileleri ise Yunan makamlarından yakınlarının cenazelerini talep ediyor.
 
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