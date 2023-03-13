Atatürk, mezun olduğu Kuzey Makedoya'daki Manastır Askeri İdadisi'nde anıldı

Kuzey Makedonya'da Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisi'nden mezuniyetinin 124. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

"Manastır Şehir Müzesi" olarak kullanılan eski Manastır Askeri İdadisi'ndeki törene Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Azim Nuredin, Kuzey Makedonya Savunma Bakan Yardımcısı Tiron Jajaga, Manastır Belediye Başkanı Toni Konjanovski, Kuzey Makedonya’daki Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas, Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Tören, Atatürk ve silah arkadaşları ile 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Sekizkök, yaptığı konuşmada, törenin deprem felaketi sebebiyle herkesin acısının büyük olduğu bir dönemde gerçekleştirildiğine işaret ederek, Türk milletinin acısına ortak olan, kötü gününde Türkiye ile güçlü dayanışma sergileyen dost ve kardeş Kuzey Makedonya'ya şükranlarını sundu.

Mustafa Kemal'in genç yaşta askeri eğitime yönelmesiyle yaşam çizgisinin de şekillenmeye başladığını, Manastır Askeri İdadisi'nin Türk tarihinde özel bir yerinin olduğunu vurgulayan Sekizkök, siyasi ve kültürel açıdan önemli şehir Manastır'ın Mustafa Kemal'in vizyoner kişiliğinin oluşmasında olumlu tesir bıraktığını söyledi.

"Atatürk, hayatı boyunca Türkiye için en iyisini yapabilmenin peşinde olmuştur"

Sekizkök, "Atatürk, askeri okuldan başlayarak hayatı boyunca kendini sürekli geliştirmenin, yenilemenin ve Türkiye için en iyisini yapabilmenin peşinde olmuştur. Atatürk'ün dünyada büyük saygınlık görmesinde birçok hasletinin yanı sıra sağduyusu, barışsever ve ileri görüşlü olmasının ayırt edici bir yer tuttuğunu ifade etmeliyiz. Yaşamının önemli bir bölümünü cephelerde geçiren Atatürk, insanlık ailesinin barış içerisinde bir arada yaşamasının ne denli önemli olduğuna 'Yurtta sulh, cihanda sulh' veciz sözüyle dikkati çekmiştir." diye konuştu.

Atatürk'ün liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü bu sene kutlayacaklarını anımsatan Sekizkök, Türkiye'nin 1923'ten itibaren Atatürk'ün öncülüğünde yapılan atılımların ve sağlanan kazanımların üzerine yenilerini ilave etmek suretiyle ilerlemeyi hedeflediğini vurguladı.

Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Nuredin de Türkiye'deki depremler nedeniyle bu yılı unutamayacaklarını ifade ederek, NATO müttefikleri ve diğer dünya ülkelerinin depremin sonuçlarıyla başa çıkmak üzere devreye girdiğini söyledi.

Nuredin, "Dostlar bu durumda anlaşılır. Öyle bir durumla başa çıkmaları için ordumuzun en iyilerini, en eğitimlilerini ve en hazırlıklı olanlarını gönderdik. Türkiye Büyükelçiliği aracılığıyla Cumhuriyet Koruma ve Kurtarma Kuvvetleri, Koruma ve Kurtarma Müdürlüğü, Kızıl Haç, Kuzey Makedonya vatandaşları da dahil oldu." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki dostluğun sadece resmi olmadığını, aynı zamanda karşılıklı ve samimi olduğuna işaret eden Nuredin, ordu mensuplarının Türkiye’de aldığı eğitimler, iki ülke ordularının yurt dışındaki ortak misyonlarından örnekler verdi.

Kuzey Makedonya ve Türkiye’nin ikili ve çok taraflı düzeyde uzun vadeli yapıcı işbirliği ve karşılıklı destek ile açık sorunlar yaşanmadan samimi dostluk ilişkileri geliştirdiğini vurgulayan Nuredin, konuşmasını Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözleriyle sonlandırdı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Serkan Çakır da Mustafa Kemal Atatürk’ün Manastır Askeri İdadisi'ndeki eğitimi ve hayatıyla ilgili bilgi vererek, "Bütün bu zorlukların sonunda 'En büyük zaferim' dediği Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu olmanın onuruna erişmiştir. Türk ordusunun ebedi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Harp Okulu'na girişinin yıl dönümü olan 13 Mart günü Kara Harp Okulu'nda her yıl icra edilen törenin bir benzerinin burada Türk ve Makedon yetkililerin katılımıyla yapılmakta olması, bugünü daha da anlamlı kılmaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından davetliler, Atatürk Anı Odası'nı ziyaret etti, Büyükelçi Sekizkök anı defterini imzaladı.