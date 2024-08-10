banner913
banner932
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
12 0
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
25 0
 
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
53 0
Telekomünikasyon Dairesi’ne borcu olanların ses, data ve internet hizmetleri kesilecek
Telekomünikasyon Dairesi’ne borcu olanların ses, data ve internet hizmetleri kesilecek
27 0
Gazimağusa'da deprem
Gazimağusa'da deprem
70 0
En pis plajlar Girne’de
En pis plajlar Girne’de
119 0
İntergaz’dan Sanayi Odası'nda yangın eğitimi ve tatbikatı
İntergaz’dan Sanayi Odası'nda yangın eğitimi ve tatbikatı
29 0
banner1032

Aşiret kavgası orman yangını çıkardı

banner1020

banner974
Aşiret kavgası orman yangını çıkardı
banner971
 
İran'ın Loristan eyaletine bağlı Hürrem Abad kenti kırsalında, cinayetle sonuçlanan aşiret kavgasında taraflardan birinin hasımlarının tarlasını ateşe vermesi nedeniyle orman yangını meydana geldi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hürrem Abad Doğal Kaynaklar Daire Başkanı Lutfali Biranvend olaya ilişkin bilgi verdi. Biranvend, "Hürrem Abad'ın güneyindeki Şehenşah bölgesinde 2 aşiret arasında cinayetle sonuçlanan kavga meydana geldi. Maktulün ailesi, katilin ailesine ait tarlaları ateşe verdi. Yangın ormana sıçradı" dedi. 
Rüzgarın yangın söndürme çalışmalarını olumsuz yönde etkilediğini dile getiren İranlı yetkili, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.