Aşiret kavgası orman yangını çıkardı

İran'ın Loristan eyaletine bağlı Hürrem Abad kenti kırsalında, cinayetle sonuçlanan aşiret kavgasında taraflardan birinin hasımlarının tarlasını ateşe vermesi nedeniyle orman yangını meydana geldi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hürrem Abad Doğal Kaynaklar Daire Başkanı Lutfali Biranvend olaya ilişkin bilgi verdi. Biranvend, "Hürrem Abad'ın güneyindeki Şehenşah bölgesinde 2 aşiret arasında cinayetle sonuçlanan kavga meydana geldi. Maktulün ailesi, katilin ailesine ait tarlaları ateşe verdi. Yangın ormana sıçradı" dedi.
Rüzgarın yangın söndürme çalışmalarını olumsuz yönde etkilediğini dile getiren İranlı yetkili, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.