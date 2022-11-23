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Artık resmen prenses

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Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından büyük oğlu Kral III. Charles tahta geçti. Daha önce ‘Düşes’ unvanına sahip olan Kate Middleton, ‘Galler Prensesi’ olarak ilk resmi etkinliğinde boy gösterdi

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Artık resmen prenses

İngiltere Kraliçe'si II. Elizabeth'in 70 yıllık saltanatı, 96 yaşında ölümüyle sona erdi. Kraliçe Elizabeth'in, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan ve dünyanın en yaşlı hükümdarı olarak dünyaya gözlerini kapamasının ardından en büyük oğlu Kral III. Charles tahta geçti.


Kate Middleton 'Prenses' unvanıyla ilk resmi davetine katıldı - 2

Daha önce ‘Galler Düşesi’ unvanına sahip olan Kate Middleton, ‘Galler Prensesi’ olarak ilk defa resmi bir etkinliğe katıldı.

Kate Middleton 'Prenses' unvanıyla ilk resmi davetine katıldı - 1

Buckingham Sarayı’nda düzenlenen resmi davette boy gösteren Prenses, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’yı karşıladı.


Kate Middleton 'Prenses' unvanıyla ilk resmi davetine katıldı - 3

‘Prenses’ unvanıyla ilk defa bir davette taç giyen Middleton, kıyafet tercihini resmi davetlerle sık sık tasarımlarını giydiği Jenny Packham’dan yana kullandı.

 

Kate Middleton 'Prenses' unvanıyla ilk resmi davetine katıldı - 5

Galler Prensesi, davette Prenses Diana’nın da favorisi olan tacı taktı. Cambridge Aşıklarının Düğümlü Tacı (Lover’s Knot) adlı tacı takan Prenses, ayrıca Prenses Diana’ya ait olan küpeleri tercih etti.

 



Kate Middleton 'Prenses' unvanıyla ilk resmi davetine katıldı - 6
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