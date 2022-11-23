Artık resmen prenses

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından büyük oğlu Kral III. Charles tahta geçti. Daha önce ‘Düşes’ unvanına sahip olan Kate Middleton, ‘Galler Prensesi’ olarak ilk resmi etkinliğinde boy gösterdi

İngiltere Kraliçe'si II. Elizabeth'in 70 yıllık saltanatı, 96 yaşında ölümüyle sona erdi. Kraliçe Elizabeth'in, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan ve dünyanın en yaşlı hükümdarı olarak dünyaya gözlerini kapamasının ardından en büyük oğlu Kral III. Charles tahta geçti.

Daha önce ‘Galler Düşesi’ unvanına sahip olan Kate Middleton, ‘Galler Prensesi’ olarak ilk defa resmi bir etkinliğe katıldı.





Buckingham Sarayı’nda düzenlenen resmi davette boy gösteren Prenses, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’yı karşıladı.

‘Prenses’ unvanıyla ilk defa bir davette taç giyen Middleton, kıyafet tercihini resmi davetlerle sık sık tasarımlarını giydiği Jenny Packham’dan yana kullandı.

Galler Prensesi, davette Prenses Diana’nın da favorisi olan tacı taktı. Cambridge Aşıklarının Düğümlü Tacı (Lover’s Knot) adlı tacı takan Prenses, ayrıca Prenses Diana’ya ait olan küpeleri tercih etti.