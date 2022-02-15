Antarktika çiçek açtı

Dünya, insan faaliyetleri ve küresel ısınma nedeniyle hızla sona yaklaşıyor. Hassas kutup ekosistemlerindeki değişikliklerin son 10 yılda hızlandığını gösteren ilk çalışmaya göre, Antarktika'nın iki doğal çiçekli bitkisi, sıcaklıklar arttıkça bölgede hızla yayılmaya başladı. Bilim insanları, 2009'dan bu yana bitkilerdeki artışın, önceki 50 yılın toplamından daha fazla olduğunu açıkladı. Uzmanlar, küresel sıcaklıklardaki artışın devam etmesiyle gelecekte bu değişikliklerin artacağı konusunda uyararak, bu durumun tüm karasal sistemler üzerinde sonuçları olacağını söyledi

Antarktika kıl otu (Deschampsia antarctica) ve Antarktika inci otu (Colobanthus quitensis) popülasyonları adadaki bilim insanları tarafından 1960 yılından beri araştırılıyor.

ÇİÇEKLERİN POPÜLASYONU 5 İLE 10 KAT ARTTI

Güney Orkney Adaları'ndaki Signy Adası'nda çalışan araştırmacılar, kıl otunun 2009 ve 2018 yılları arasında 1960 ve 2009 yılları arasında olduğundan beş kat daha hızlı yayıldığını buldu. İnci otu için ise bu artışın neredeyse 10 kat daha fazla olduğu görüldü.

SON 10 YILDA YAZ SICAKLIKLARI HIZLA YÜKSELDİ

Bununla birlikte, son on yılda, 2012'de kaydedilen güçlü soğumaya rağmen, yaz sıcaklığı artışı +0,02C’den +0,27C dereceye yükseldi.

İtalya'da yer alan Insubria Üniversitesi'nden baş araştırmacı Prof. Dr. Nicoletta Cannone, “Antarktika karasal ekosistemleri küresel ısınmaya hızla yanıt veriyor. Bu bitkilerde bir artış bekliyordum ama bu büyüklükte değil, Antarktika'da büyük bir değişimin meydana geldiğine dair artık birden fazla kanıtımız var” dedi.

Diğer taraftan, Antarktika'daki bitki örtüsündeki değişikliklerin en uzun kayıtlarından birini sağlayan araştırmaya göre, değişimin birincil itici gücü yaz sıcaklıklarının artması oldu. İkinci neden ise adada bitkileri çiğneyen kürklü fok sayısının azalması olarak aktarıldı.

FOK SAYISI AZALDI

Araştırmacılar, fok sayısının neden azaldığını tam olarak bilmediklerini ancak bunun gıda mevcudiyetindeki ve deniz koşullarındaki değişikliklerle ilgili olmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Analizler, Antarktika’da çiçek açmasındaki değişiklikleri, kürklü fokların 1960'dan 2009'a kadar etkilediğini, 2009 ve 2018 arasındaki ana itici gücün ise sıcaklık artışı olduğunu gösterdi.

DEĞİŞİKLİKLER GELECEKTE DAHA DA ARTACAK

Öte yandan, bilim insanları gelecek 10 yıl içerisinde küresel ısınma nedeniyle Antarktika’da daha fazla buzsuz alan beklediklerini ve bitki örtüsündeki değişimin artacağını vurguladı. Ayrıca araştırmacılar, Signy Adası'ndan elde edilen bulguların bölgede meydana gelen süreçleri temsil ettiğini söyledii.

Bilim insanları, Current Biology adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada şu tespitleri yaptı:

"Bulgularımız, gelecekteki ısınmanın bu hassas Antarktika ekosistemlerinde önemli değişiklikleri tetikleyeceği hipotezini destekliyor. Bu türlerin yayılması, toprak asitliğinde, topraktaki bakteri ve mantarlarda ve organik maddelerin oranlarında değişikliklere neden olacaktır.

TÜM KARASAL EKOSİSTEMLERDE SONUÇLARI OLACAK

Toprak kimyasındaki değişikliklerin yanı sıra permafrost'un (kalıcı olarak donmuş halde bulunan toprak) bozulmasının karasal ekosistemlerin tüm bileşenleri üzerinde sonuçları olan onlarca değişikliğe neden olacaktır.”