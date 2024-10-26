Annesini öldürüp pişiren kadın yakalandı!

ABD'nin Kentucky eyaletindeki bir kadın annesini parçalara ayırıp başını bir tencerede haşladığı öne sürülen kadın polis baskınında yakalandı

ABD 'nin Kentucky eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Torilena May Fields, 9 Ekim'de annesi Mount Livelivet'in öldürüldüğü iddiası üzerine mercek altına alındı. Genç kadın, Kentucky'deki evinde polisle 11 saat süren bir çatışmanın ardından yakalandı. Korkunç cinayet , komşu evde tadilat için işe alınan bir işçinin, evin bahçesinde insan parçaları görüp polisi araması üzerine ortaya çıktı.

TENCEREDE BULDULAR

Olay yeri ekipleri eve girip arama yaptıklarında, burada annenin başını ve diğer vücut parçalarını hala sıcak olan bir tencerede buldular. İnşaat işçisi polise eve gittiğinde Fields ile karşılaştığını ve onu saldırgan biri olarak tanımladı. İşçi, Fields'in "büyü yaptığını" da iddia etti.

AMATÖR OYUNCU

Fox 56'nın haberine göre Fields'in amatör oyuncu ve model olan genç kadın, olaydan önceki yıllarda Kaliforniya'da hayallerinin peşinden gidiyordu. Hatta, film bilgi platformu IMDB'ye göre Naomi Navarre adıyla oyunculuk deneyimleri var ve 2019'da "The Desert Project" ve "A Dance Story" adlı iki filmde oynadı.

"KAZA ONU DEĞİŞTİRDİ"

Fields'in ortaya çıkan lise günlüğüne "Hayat olduğu gibidir. Dünyada iki tür insan vardır... unutulanlar ve hatırlananlar. Ben hatırlanmayı seçiyorum" notunu düştüğü ortaya çıktı. Kuzeni Olivia Brock'a göre, Fields Kaliforniya'da yaşarken geçirdiği bir motosiklet kazasında ciddi bir yaralanma geçirdi. Brock, kazadan sonra kişiliğinde bir değişim olduğunu söyledi.