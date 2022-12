Anne ve babaları farklı ama onlar ikiz!

Tıp dünyasını şoke eden bu habere göre; tek yumurta ikizi olan Brittany ve Briana, Josh ve Jeremy Salyers ile evlendi. Ancak onların hikayesini ilgi çekici yapan yalnızca bu değildi. Aynı zamanlarda hamile kalan Brittany ve Briana'nın çocukları üzerinde yapılan araştırmalar onların da anne ve babaları gibi ikiz olduğunu ortaya çıkarttı. Birçok kişiye göre imkansız olan bu olay; tüm dünyayı adeta şoke eden türden…

İki kız kardeş, oğullarının kardeş, kuzen ve ikiz olduğunu söyleyerek insanları şaşırttı. Brittany ve Briana, tek yumurta ikizleri Josh ve Jeremy Salyers ile dünya evine aynı gün girmiş ve onların şoke eden hikayesi böylece başlamıştı. Aynı evde yaşamaya başlayan iki çift, aynı zamanlarda çocuk sahibi oldu. İki çocuk birbirlerine öyle benziyordu ki yapılan araştırmalarda onların kuzen olmaları gerekirken ikiz olduğu ortaya çıktı…

Brittany ve Briana, tek yumurta ikizleri Josh ve Jeremy Salyers ile evlenen ve ardından aylar sonra bebekleri doğuran tek yumurta ikizleridir.

Sevimli oğulları Jett ve Jax'in bir Instagram gönderisini yüklediler ve onların kuzen değil genetik kardeşler ve dördüncül ikizler olduklarını söylediler.Birçok kişi, bunun nasıl mümkün olduğu konusunda kafası karışmış yorumlara katıldı.

Bir kişi şöyle açıkladı: "Anneleri ve babaları tek yumurta ikizi. Her iki ebeveyn grubunun da çocukları oldu. Her ikisini de aynı DNA yarattı."

Bir diğeri ekledi: "Tek yumurta ikizleri aynı DNA'yı paylaşıyor ve her iki ebeveyn seti de aynı."