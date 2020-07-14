Anastasiadis'ten, Yunanistan'da önemli temaslar

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bugün Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Türkiye’nin faaliyetlerini ve Ayasofya’nın ibadete açılmasını görüştü.

Rum haber kaynakları, Miçotakis’in Anastasiadis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamalarda, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, her zamanki gibi uyum içerisinde olduklarını ve bu uyumu sürdürmeye devam edeceklerini söylediğini duyurdu.

Miçotakis, Türkiye’nin faaliyetleriyle ilgili olarak, AB’nin bu eylemlere bütünlüklü bir tepki göstermesi ve Avrupa’nın “bölgede karışıklık çıkmasında rol oynamak isteyen bir ülke” karşısında tedbirler ve yaptırımlar uygulamakla yükümlü olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın Türkiye ile diyaloğu hiçbir zaman reddetmediğini kaydeden Miçotakis, bu diyaloğun karşılıklı saygı çerçevesinde yapılması gerektiğini vurguladı.

ANASTASİADİS

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise Atina’da gerçekleştirdiği temaslardan memnun olduğunu dile getirerek, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın bölgedeki barış ve istikrar için çalıştığını; ancak Türkiye’nin tüm Avrupa’ya “saldırdığını” belirtti.

Miçotakis’in de söylediği gibi, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın tüm konularda görüş birliği içerisinde olduğunu ifade eden Anastasiadis, Ayasofya Müzesi’nin ibadete açılması konusunda ise “Bunun, kimsenin Türkiye gibi laik bir devletten beklemeyeceği bir şey” olduğunu kaydetti.

Anastasiadis, tüm vatandaşların ve siyasetçilerin Türkiye’ye, “kültürel mirasın bu denli küçümsenmesinin akıl almaz bir durum olduğu” mesajını vermesi gerektiğini belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Kıbrıs Helenizmi”nin Yunanistan’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin haklarına verdiği ezeli destekten ötürü teşekkürlerini de iletti.

YUNANİSTAN CUMHURBAŞKANI SAKELLAROPULU’YU DA ZİYARET ETTİ

Rum haber kaynaklarına göre Anastasiadis, Atina temasları çerçevesinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu’yu da ziyaret etti.

Anastasiadis, Sakellaropulu ile görüşmesinde Ayasofya Müzesi’nin camiye dönüştürülmesi kararının, Türkiye’nin “kışkırtıcılığının en üst noktası” olduğunu söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, insanlığın tümünün Türkiye’yi, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “yasadışı sondajları”, Suriye ve Irak’taki faaliyetleri, Libya ile imzaladığı “yasadışı” anlaşma ve Yunan MEB’indeki eylemleri nedeniyle kınadığını ifade etti.

Sakellaropulu ise Kıbrıs sorununun Yunanistan’ın dış politikasının en üstteki meselesi olduğunu ve Yunanistan’ın, Kıbrıs sorununa adil, kalıcı, işlevsel, BM kararları ve uluslararası hukuk ile Avrupa hukuku zemininde çözüm bulunması hedefinde her daim Güney Kıbrıs’ın yanında olacağını dile getirdi.

Habere göre Sakellaropulu, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin Helenizm’i ve Hristiyan dünyasını yaraladığını kaydederek, küresel kültürel mirasın bu şekilde ve siyasi kazanç uğruna kullanılamayacağını ve Türkiye’nin bu kararının laiklik ve plüralizm ilkelerinden uzak olduğunu belirtti.