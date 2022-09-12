Amsterdam Havalimanı’ndan uyarı: Uçuşları durdurun

Amsterdam Schiphol Havalimanı yetkilileri dikkat çekici bir açıklama yaptı

Avrupa’da Covid-19 ve son dönemde yaşanan ekonomik yavaşlamanın etkisi en çok turizm alanında etkisini göstermeye başladı…

Hollanda’da yetkililerden havayolu şirketlerine dikkat çekici bir uyarı geldi. Amsterdam’dakİ Schiphol Havalimanı’nda yetkililer havayolu şirketlerine uyarıda bulundu.

Uluslararası haber ajanslarının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği açıklamada, çalışan sayısındaki eksiklik sebebiyle sorun yaşandığı belirtildi. Hollandalı yetkililer pazartesi günü için havayolu şirketlerinden uçuşlarını iptal etmesini istedi.