Florida'daki Palm Beach'te destekçilerine seslenen Donald Trump, “Bu seçimde tarih yazıldı. Amerika'nın altın çağı olacak. Savaşları bitirmek istiyorum” dedi

Florida'daki Palm Beach'te destekçilerine seslenen Donald Trump, seçim zaferini ilan etti.

Trump, şunları söyledi:

"Bu muhteşem hareketin içinde binlerce dostumuz var. Bu seçimde tarih yazıldı. Bu, tüm tarihin en büyük siyasi hareketiydi. Ülkemizi iyileştireceğiz.

Yardıma ihtiyacı olan bir ülkemiz var. Sınırlarımızı tamir edeceğiz.

47'inci başkanınızı seçtiğiniz için teşekkür ederim. Sizin için her nefesimle her gün sizin için mücadele edeceğim.

Amerika'nın altın çağı olacak. Amerika'yı yeniden büyük yapmamızı sağlayacak bu zafer. Zafere başka hiçbir yol yoktu. 'Hayatımın en önemli anlarından biriydi' diyeceksiniz.

Amerika bize görülmemiş ve güçlü bir görev verdi ve Senato'nun kontrolünü geri aldık. Temsilciler Meclisi'nde de kontrolü elimizde tutacağız gibi görünüyor.

Güzel eşim Melania'ya teşekkür etmek istiyorum. İnsanlara yardım etmek için çok çalışıyor.

Şimdi seçilmiş başkan yardımcısı diyebilirim artık: J.D. Vance gerçek bir savaşçı. Düşman kampına gidiyor. Yani bazı kanallardan bahsediyorum. O kanallara çıkıp zor sorular soran gazetecileri paramparça etti."

"SINIRLARI KAPATMAMIZ LAZIM"

"Gerçekten özel şeyler yapacağız. Dünyanın en büyük ülkesi olma potansiyelimizi geri kazanmamız gerekiyor. Sınırları kapatmamız, ülkemize girişleri durdurmamız gerekiyor. Ülkemize giremezler demiyorum ama yasal yollardan girmeleri lazım.

"VERGİLERİ DÜŞÜRECEĞİZ"

"Gidişatı tersine çevireceğiz. Bugün, Amerikan halkının ülkelerinin kontrolünü geri aldığı gün olarak hatırlanacak.

Borçları kapatacağız, vergileri düşüreceğiz.

Çin'in elinde bizimkiler yok. En önemlisi en büyük halk bizde.

Savaş olmamasını istiyoruz. 4 yılda DAEŞ'i yok etmekten başka bir savaşa girmedik. 'Bana savaş istiyorlar' ancak ben savaşları bitirmek istiyorum. Güçlü bir ordu istiyoruz.

Verdiğimiz tüm sözleri tutacağız. Amerika'yı güçlü ve müreffeh tutacağım. Son 4 yıldaki bölünmüşlüğü bir kenara bırakmalıyız.

