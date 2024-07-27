Ambanilerin bitmeyen düğün eğlencesi halkı bıktırdı

Dünyanın en zengin insanlarından Hindistanlı iş insanı Mukeş Ambani'nin oğlunun aylardır süren düğün eğlencesi, bu defa da Mumbai'de trafiği felç etti. Yerel halk, jet sosyete için trafiğin durmasına öfkeli

Asya'nın en zengin kişisi olan Mukeş Ambani'nin oğlu Anant Ambani ve nişanlısı Radhika Merchant'un bitmeyen düğün kutlamaları Mumbai kentinde neredeyse hayatı durdurdu.

29 yaşındaki Anant ve uzun süredir sevgilisi olan Radhika'nın aylardır dünyanın farklı yerlerinde süren düğün öncesi kutlamaları, dünya jet sosyetesini bir araya getirdi.

Hindistan'ın Mumbai kentinde 4 gün sürecek görkemli kutlamalarda kent genelinde trafiğin büyük oranda etkilenmesi bekleniyor. Hindistan polisi, yerel ve uluslararası VIP konukların, iş insanlarının ve siyasetçilerin katılımı nedeniyle kentte geniş güvenlik önlemleri alınacağını duyurdu.

Mumbai Ailesi'nin sahip olduğu Jio World Convention Centre'daki kutlamalar nedeniyle 12-15 Temmuz arasında belirli saatlerde bölgede dışardan araç girişi engellenecek.

Muson yağmurlarının yoğun olduğu dönemde, zaten trafiğin çok yoğun olduğu kentte alınan önlemler Mumbailileri rahatsız etti. Bazı mahallelerde kutlamalar için başlayan hazırlıklar, trafiğin yavaşlamasına yol açtı.

Birçok kişi sosyal medyada "Özel bir düğün nasıl kamusal etkinliğe dönüşür. O zaman kutlamalara biz de katılalım" diyerek tepkilerini gösterdi.

RIHANNA'DAN SONRA JUSTIN BIEBER

Genç çiftin martta düzenlenen ve üç gün süren kutlamasında sahneye Rihanna çıkmış, konuklar arasında Bill Gates ve Mark Zuckerberg gibi dünyanın en zengin isimleri yer almıştı.

Geçen hafta ise düğün öncesi kutlamada sahneye çıkan isim Justin Bieber oldu.

Mayıs ayında da Ambani Ailesi Bollywood yıldızlarının da yer aldığı konuklar için Avrupa'da lüks bir yat turu düzenlemişti.

Cuma günü Mumbai'e düzenlenecek düğünde Hindu gelenekleri uygulanacak.

