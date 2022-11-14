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Amazon’un kurucusu Jeff Bezos servetini bağışlıyor

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Elektronik perakende şirketi Amazon'un kurucusu olarak dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos sürpriz bir karar aldı

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Amazon’un kurucusu Jeff Bezos servetini bağışlıyor

 

 

 Amazon’un kurucus Jeff Bezos, 124 milyar dolarlık servetinin büyük bir kısmını hayır işleri için bağışlayacağını duyurdu.

 ABD merkezli medya kuruluşu CNN’e özel bir röportaj veren Bezos, özellikle küresel iklim değişimiyle mücadeleye ve toplumsal ve siyasi ayrışmaları ortadan kaldırabilecek kişilere destek olmak için servetini bağışlayacağını söyledi.

Son dönemde Bezos’u eleştirenler ünlü iş insanının yardım kuruluşlarına yeterli miktarda destek vermemekle suçlamıştı. CNN’den Chloe Melas’ın sorularını Washington’daki evinde yanıtlayan Bezos’a 2019’dan beri birlikte olduğu eski gazeteci kız arkadaşı Lauren Sanchez de eşlik etti.

Bezos’un yardım hamlesine destek  olan Sanchez ile ünlü iş insanı böylelikle ilk kez basının karşısına çıkarak röportaj vermiş oldu. Melas’ın “Servetinizin çoğunu bağışlama gibi bir düşünceniz var mı” sorusuna “Evet, var” yanıtını veren Bezos’un açıklamaları uluslararası kamuoyunda gündem oldu. Bezos yapacağı bağışları ve hayır işlerini dikkatlice inceleyeceğinin ve bir “metodoloji” oluşturacağını da dile getirdi.

Bezos, hayır işlerinin stratejisinin bir işletme kurmak gibi olduğunu söyledi. E-ticaret ve bulut  bilişim sistemi olan Amazon’a yaklaştığı gibi hayır işlerine de yaklaşacağını söyleyen Bezos, “Burada sıkıntı bu işi düzgün b ir şekilde yapmak. Kolay bir iş değil. Amazon’u kurmak kolay değildi. Çok çalıştık ve çok akıllı, çalışkan takım arkadaşlarımız var. Lauren de aynı şeyleri düşünüyor, hayır işi ve işletme benzer şeyler” dedi.

Bezos, “Hayır işlerini etkisiz bir şekilde yapmanın çok yolu var. Dolayısıyla çok dikkatli düşünmelisiniz ve ekibinizde harika insanlar olmalı” dedi.

KADIN MÜRETTEBAT UZAYA GİDECEK

Bezos’tan ayrılan eski eşi MacKenzie Scott, boşanmanın ardından servetinin büyük bir kısmını bağışlama kararı almıştı.

 Bezos’un sevgilisi Sanchez ise ünlü iş insanıyla birlikte iyi bir takım oluşturduklarını söylerken, “Bazen çok sıkıcı olabiliyoruz” dedi. Sanchez, uzay turizmine meraklı olan Bezos ile görüştüklerini ve yakında tamamı kadınlardan oluşan bir ekip ile uzaya gitmeyi planladığını da dile getirdi.

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