Amazon bu yıl drone ile kargo teslimatına başlayacak

Amazon, bu yıl ilk kez müşterilerine drone ile kargo teslimatı yapacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre uygulama öncelikle ABD’nin California eyaletindeki Lockeford kasabasında hayata geçirilecek ve daha sonra geniş bir alana yayılacak.

Amazon, açıklamasında, yeni uygulamayla ilgili tarih vermedi.

Açıklamada, “Bu yıl, Lockeford’da yaşayan kullanıcılarımız, ilk kez kargoları hava yoluyla alabilecekler. Prime Air (drone teslimatı hizmetinin adı) ile ilgili geri dönüşler, diğer yerlerdeki müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için oldukça önemli olacak.”

Başlangıçtan bu yana onlarca prototip oluşturduğunu belirten Amazon, farklı tasarım örneklerinin görsellerini de kullanıcılarıyla paylaştı. Sensörler kullanılacak