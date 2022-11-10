Amazon 1 trilyon dolar değer kaybederek tarihe geçti

ABD'li e-ticaret devi Amazon, Haziran 2021'den beri 1 trilyon dolar değer kaybetti. Şirket değer kaybı rekoru yaşadı. ABD'nin en büyük beş şirketinin geçen yıldan beri değer kaybı 4 trilyon dolara yaklaştı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon, 1 trilyon dolar şirket değerini geçen ilk şirketlerden biri olmuştu.

Şirketin değeri Haziran 2021 itibariyle 1 trilyon 882 milyar dolara çıkmıştı.

Ancak şirket bugükü değeri ise 878 milyar dolara kadar geriledi. Böylece Amazon 1 trilyon dolardan fazla değer kaybı yaşamış oldu.

Jeff Bezos'un kurduğu şirket değer kaybı sıralamasında 1 trilyon dolar barajını aşan ilk şirket oldu.

Ancak bu sadece Amazon'u ilgilendiren bir durum değil. ABD borsasına bakıldığında geçen yıldan beri birçok şirketin değer kaybettiği görülüyor.

Microsoft benzer bir sürede 900 milyar dolar değer kaybı yaşadı. Bunları bir diğer teknoloji devi Apple ve Facebook izledi.

Amazon'un son çeyrekte gelirleri beklentileri karşılayamamıştı. Şirketin yatırımcıları bu durumdan memnun olmayınca Amazon'un değer kaybı diğerlerini aştı.

Öte yandan Microsoft, Facebook gibi teknoloji devleri işten çıkarma yapıyor. Son olarak Facebook (Meta) CEO'su Mark Zuckerberg, bir anda 11 bin kişiyi işten çıkardı.

Amazon ise henüz bir işten çıkarma duyurmadı.