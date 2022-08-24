banner762
banner815
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı
29 0
Harnupta verim yüzleri güldürdü
Harnupta verim yüzleri güldürdü
22 0
 
Hentbol Bahadır Ayhan'la devam
Hentbol Bahadır Ayhan'la devam
9 0
UBP’de yine mi kurultaya gidiliyor?
UBP’de yine mi kurultaya gidiliyor?
26 0
Yeniboğaziçi Plaj Tenis Turnuvası tamamlandı
Yeniboğaziçi Plaj Tenis Turnuvası tamamlandı
19 0
Mevlevililer başarıyı coşkuyla kutladı
Mevlevililer başarıyı coşkuyla kutladı
160 0
“İletişim ve yeni medya, önemi ve iş olanakları asla ölmeyecek bir alan ve meslektir”
“İletişim ve yeni medya, önemi ve iş olanakları asla ölmeyecek bir alan ve meslektir”
20 0
banner797

Alplerin zirvesinde fotoğraf çekmeye çalışan kişi düşerek öldü

banner476

Avusturya Alplerinin zirvesinde arkadaşının fotoğrafını çekmeye çalışırken düşen kişi hayatını kaybetti.

banner825
Alplerin zirvesinde fotoğraf çekmeye çalışan kişi düşerek öldü

Alplerin zirvesinde fotoğraf çekmeye çalışan kişi düşerek öldü
Polisten yapılan açıklamada, 77 yaşındaki Alman adam ve 63 yaşındaki İspanyol kadın arkadaşı, Avusturya-İsviçre sınırında Alplerin deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 870 metre yükseklikteki bir bölgesine yürüyüş yaptı.

Zirvede arkadaşının fotoğrafını çektikten sonra dengesini kaybeden adam yaklaşık 60 metreden düşerek öldü.

Ölen adamın cesedi polis helikopteri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.