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Almanya'yı fırtına vurdu

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Almanya’da etkili olan kuvvetli fırtınada en az üç kişi yaşamını yitirdi.

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Almanya'yı fırtına vurdu

Almanya’nın özellikle kuzey ve doğu bölgelerde etkili olan kuvvetli fırtınada en az üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Almanya'yı fırtına vurdu: Üç kişi hayatını kaybetti - 2

Alman Meteoroloji Dairesinden (DWD) yapılan açıklamada, Ylenia adı verilen fırtınada rüzgar hızının Saksonya Anhalt’taki Harz Dağları'nda saatte 150, bazı bölgelerde de saatte 120 kilometreyi geçtiği belirtildi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, fırtına nedeniyle özellikle ülkenin kuzeyinde ve doğusunda hayatın olumsuz eklendiği ve şimdiye kadar üç kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.


Almanya'yı fırtına vurdu: Üç kişi hayatını kaybetti - 3

Saksonya-Anhalt eyaletinde fırtınanın etkisiyle bir ağacın otomobilin üzerinde düşmesi sonucu 55 yaşındaki birinin, Aşağı Saksonya eyaletinde de aynı sebeple 37 yaşında bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.


Almanya'yı fırtına vurdu: Üç kişi hayatını kaybetti - 4

Osnabrück bölgesinde ise fırtına nedeniyle römorklu otomobilin karşı şeride geçerek TIR ile çarpışması sonucu araç sürücüsünün yaşamını yitirdiği kaydedildi.


Almanya'yı fırtına vurdu: Üç kişi hayatını kaybetti - 5

Alman Demiryollarından (Deutsche Bahn) yapılan açıklamada, fırtınanın yol açtığı hasarlardan dolayı 19 Şubat’a kadar ülke genelinde tren seferlerinde aksaklıkların yaşanacağı bildirildi.


Almanya'yı fırtına vurdu: Üç kişi hayatını kaybetti - 6

Alman hava yolu şirketi Lufthansa’dan yapılan açıklamada da Avrupa’nın kuzeybatısında ve Alp Bölgesi'nde beklenen kötü hava koşulları sebebiyle Luftansa’nın uçuş programında 19 Şubat’a kadar bölgesel olarak aksaklıklar olabileceği belirtilerek, yolculardan seyahat öncesinde uçuşun durumunu öğrenmeleri istendi.



Almanya'yı fırtına vurdu: Üç kişi hayatını kaybetti - 7

Fırtına sebebiyle Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Bayern, Sachsen, Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde on binlerce kişinin bir süre elektriksiz kaldığı aktarıldı.


Almanya'yı fırtına vurdu: Üç kişi hayatını kaybetti - 8

Ayrıca fırtınanın etkili olduğu bölgelerde itfaiye ekiplerinin yoğun mesai harcadığı kaydedildi.


Almanya'yı fırtına vurdu: Üç kişi hayatını kaybetti - 9
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