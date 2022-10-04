Almanya: Rusya’nın nükleer tehdidini ciddiye almalıyız

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer tehdidinin ciddiye alınması gerektiğini söyledi



Almanya Başbakanı Annalena Baerbock, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Baerbock, Moskova’nın geçen hafta gündeme getirdiği nükleer savaş tehdidi ile ilgili açıklamalar yaptı. Baerbock, Rusya’nın nükleer silah kullanma tehdidini Batı dünyasının ciddiye alması gerektiğini söyledi.



Baerbock, “Rusya Devlet Başkanı Putin ilk kez bu tür tehditlere başvurmuyor. Bunlar sorumsuzca yapılmış tehditler ve bunları ciddiye almalıyız” dedi.



Varşova’da temaslarda bulunan Baerbock, “Son 200 gündür gördüğümüz gibi bu bize şantaj yöntemi” ifadesini kullandı.