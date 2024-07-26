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Almanya'dan Suriyelileri geri gönderme hamlesi

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Almanya’da Yüksek İdare Mahkemesi, "Suriye artık güvenli ülke" diyerek, Suriyelilerin siyasi korunma talebini reddetti. Karar, yüzbinlerce Suriyelinin geri gönderilmesinin önünü açtı

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Almanya'dan Suriyelileri geri gönderme hamlesi
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Almanya, 2014’ten beri ülkeye iltica eden Suriyelileri geri göndermek için yasal altyapıyı buldu.
Kuzey Ren Vestfalya'daki Münster Eyalet Yüksek İdare Mahkemesi, "siyasi nedenlerle kalma hakkı“ talep eden bir Suriyelinin isteğini reddetti ve "Suriye’nin artık güvenli bir ülke“ olduğuna hükmetti.
Sadece o bölgede 36 bin Suriyeli iltica talep etmişken, eyaletteki üst düzey mahkemenin bu kararı, iltica hakkı kabul edilmeyenlerin ya da "ölüm cezası, savaş, işkence“ gibi nedenlerle Almanya’dan ikinci derecede korunma talep edenlerin geri gönderilebileceği anlamına geliyor. İade edilecek Suriyeli sayısının 100 binleri bulabileceği belirtiliyor.
 Mahkeme kararında, "Suriye’de insanların yaşamları artık genel olarak tehdit altında değil. Sivillerin saldırılarda ölmeleri beklenmiyor ve güvenli bölgelerin yeterli olduğuna ilişkin yeterli deliller var" dedi. "Güvenli ülke" tanımlamasına benzer karar yıllar önce Türkler için de verilmişti ve Türklerin iltica talepleri ile ikincil derecede korunma hakları yüzde 90 oranında reddedilmeye başlanmıştı. 
Bu karar, şu ana kadar Suriyeliler hakkında alt mahkemelerce verilen koruma kararlarının da üstünde bir anlam ifade ediyor.
Kararın pratiğe geçmesi ve diğer mahkemelerin bu karara uymasının zaman alabileceği belirtilirken, şimdi ana sorun, Suriye ile görüşmek ve dönenlerin ülkelerinde "belirli bir refah düzeyinde yaşaması için" yardımların artırılması olarak görünüyor.
Nitekim Avrupa Birliği, artık Suriye lideri Beşar Esad ile oturup konuyu görüşmenin ve AB’ye gelenlerin iadesinin mümkün olup olmadığını çözmenin yollarını arıyor.
Almanya’da şu anda ülkede kalma hakkı bulunmayan "kayıtlı" 260 binden fazla kişi bulunuyor ve bunların 50 binden fazlasının sınır dışı kararları kesinleşti. Diğerlerinin işlemleri ya da davaları devam ediyor.
Bu grubun içinde, Suriyelilerden sonra en büyük sırayı Türkler alıyor. Türklerde sınır dışı oranları çok daha yüksek. Ülkeye kaçak girip iltica isteyenlerin sayısı dışında, hiç bir kayda girmeden izini kaybettirenlerin sayısı da yüksek.
 
 
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