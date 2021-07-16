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Almanya'da sel felaketinin boyutu her geçen gün büyüyor

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Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 100'ü aştı. Kaybolan yaklaşık bin 300 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor

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Almanya'da sel felaketinin boyutu her geçen gün büyüyor
Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 103'e yükseldi. Yetkililer ölü sayısının artabileceği konusunda uyardı. Yaklaşık bin 300 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Rheinland-Pfalz eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, eyalet kabine toplantısında, sel felaketinde ölenlerin sayısının 60’a yükseldiği bilgisini paylaştı.
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 100'ü aştı - 3
Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde de 43 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı, böylece sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 103’e çıktı.

Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 100'ü aştı - 4

ASKERİ ACİL DURUM ALARMI

Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in sel felaketi nedeniyle "askeri acil durum" alarmı uygulamasına geçilmesine karar verdiği bildirildi.
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 100'ü aştı - 5
Sel bölgesinde yardım için yaklaşık 850 askerin bulunduğu, bu sayının artırılacağı kaydedildi.
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 100'ü aştı - 6
İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınları sebebiyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin risk altında bulunduğu belirtildi.

Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 100'ü aştı - 7
İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınları sebebiyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin risk altında bulunduğu belirtildi.
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 100'ü aştı - 8
Selin etkili olduğu bölgelerde, arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 100'ü aştı - 9
Leverkusen’de A1 otoyolunun da su baskını sebebiyle kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 100'ü aştı - 10
İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınları nedeniyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de risk altında bulunduğu belirtildi.
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 100'ü aştı - 11
Öte yandan Rheinlan-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölge yönetimi 1300 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Bölgede telefonların çalışmadığı ve çok sayıda kişiye ulaşılamadığı aktarıldı.
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 100'ü aştı - 12
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