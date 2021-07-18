banner583
banner676
Mormenekşe resmen sezonu açtı
Mormenekşe resmen sezonu açtı
61 0
Yeni Opel Astra'nın örtüsü kalktı
Yeni Opel Astra'nın örtüsü kalktı
34 0
 
Formula Drift yıldızı KKTC'ye geliyor
Formula Drift yıldızı KKTC'ye geliyor
60 0
Almanya'da görülmemiş felaket
Almanya'da görülmemiş felaket
97 0
Salatalığın fiyatını görenler şok geçiriyor
Salatalığın fiyatını görenler şok geçiriyor
41 0
Basketbol U15’te nefes kesen başlangıç
Basketbol U15’te nefes kesen başlangıç
36 0
Barlardan hükümete ortak tepki
Barlardan hükümete ortak tepki
332 0
banner661
banner682

Almanya'da sel felaketi korkunç boyuta ulaştı

banner476

banner666
Almanya'da sel felaketi korkunç boyuta ulaştı
Almanya’da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 156'ya yükseldiği bildirildi
Koblenz polisinden yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının Rheinland-Pfalz eyaletinde 110'a çıktığı belirtildi.
Açıklamada 670 kişinin de yaralandığı aktarılarak yaşamını yitirenlerin sayısının daha da artabileceği kaydedildi.
Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanlığı da eyalette selden ölenlerin sayısının 45'e yükseldiği bilgisini paylaştı.
Öte yandan ülkenin güneyinde ve doğusunda da etkili olan şiddetli yağışlar gece su baskınlarına ve sele sebep oldu.
Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi - 5
Avusturya sınırında bulunan Bavyera eyaletinin Berchtesgadener Land bölgesinde sel ve toprak kayması dolayısıyla "acil durum" ilan edildi.
Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi - 6
Bölge yönetiminden yapılan açıklamada, bu bölgede en az 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi - 7

Açıklamada, Bischofswiesen, Berchtesgaden, Schönau am Königssee Marktschellenberg beldelerinde sel meydana geldiği aktarıldı.


Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi - 8
Sel nedeniyle B305 karayolunun bir bölümünün kapatıldığı, Scheffau beldesine ise ulaşılamadığı belirtilerek bölgede 65 kişinin evlerinden tahliye edildiği ifade edildi.
Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi - 9
Böylelikle ülkede sel ve su baskınlarında ölenlerin toplam sayısı 156'ya yükseldi.
Ülkenin doğusunda bulunan Saksonya eyaletinin Saechsische Schweiz bölgesinde de şiddetli yağmur yağdığı, nehirlerin taştığı, everin bodrum katları ve caddeleri su bastığı kaydedildi.
Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi - 11
Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi - 12
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.