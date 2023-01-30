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Almanya'da koronavirüs aşısının yan etkilerine ilişkin karar: 253 kişi tazminat hakkı kazandı

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Almanya'da, koronavirüs aşılarının neden olduğu ağır yan etkiler nedeniyle yapılan tazminat başvurularından 253 tanesinin eyalet yönetimleri tarafından haklı bulunarak kabul edildikleri bildirildi. Binlerce dilekçe de işlenmeyi bekliyor.

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Almanya'da koronavirüs aşısının yan etkilerine ilişkin karar: 253 kişi tazminat hakkı kazandı
Almanya'da koronavirüs aşısından dolayı ağır yan etkiler yaşayan 253 kişiye devlet tazminat ödeyecek.
3 BİNDEN FAZLA DİLEKÇE
Almanya'da koronavirüs aşısının yan etkilerine ilişkin karar: 253 kişi tazminat hakkı kazandı

Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre, söz konusu rakama, eyaletlerin ilgili birimlerinde yapılan araştırma neticesinde ulaşıldı. Haberde, nüfus açısından en büyük eyaletler olan Bavyera'da 61, Kuzey Ren-Vestfalya'da ise 38 tazminat dilekçesinin onaylandığı, Bremen eyaletinde ise kabul edilen hiçbir tazminat talebinin olmadığı bildirildi. Halihazırda 3 bin 968 tazminat dilekçesinin işlemde olduğu ve bin 808 dilekçenin de reddedildiği haberde yer aldı.

Almanya'da koronavirüs aşısının yan etkilerine ilişkin karar: 253 kişi tazminat hakkı kazandı

Almanya'da, Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, 1 Ocak 2023 tarihine kadar 192 milyon koronavirüs aşısı yapılırken; 65 milyon kişi en az bir kere aşılandı.
GUİLLAN-BARRE SENDROMU
Almanya'da koronavirüs aşısının yan etkilerine ilişkin karar: 253 kişi tazminat hakkı kazandı

Kalp kası iltihabı, venöz sinus trombozu ve parmaklarda, bileklerde karıncalanma olarak kendini gösteren bir sinir sistemi hastalığı olan Guillan-Barre Sendromu, koronavirüs aşısının ağır yan etkileri olarak kabul ediliyor.

Almanya'da koronavirüs aşısının yan etkilerine ilişkin karar: 253 kişi tazminat hakkı kazandı

Gazetenin aktardığı bilgilere göre, az da olsa bazı durumlarda, koronavirüs aşısının ölümlere sebebiyet verdiği yetkili merciler tarafından kabul edilmiş durumda. Aşının neden olduğu bir yan etkiden muzdarip kişilere devlet tarafından bakım desteği verilip verilmeyeceğine eyaletlerin ilgili kamu birimleri karar veriyor.
CİDDİ AŞI KOMPLİKASYONLARINDA DEVLET DESTEĞİ
Almanya'da koronavirüs aşısının yan etkilerine ilişkin karar: 253 kişi tazminat hakkı kazandı

Almanya Federal Sağlık Eğitim Merkezi, "uzun vadeli sağlık sorunu ya da ekonomik anlamda sıkıntı yaratan" çok ciddi aşı komplikasyonlarında devlet desteği talebi onaylanıyor.
Almanya'da koronavirüs aşısının yan etkilerine ilişkin karar: 253 kişi tazminat hakkı kazandı

Bu destek kapsamına, sağlık durumunun ne kadar kötü olduğuna bağlı olarak, bir emekli maaşı bağlanması, tedavi masraflarının karşılanması ya da aşı komplikasyonu sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına destek verilmesi giriyor.
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