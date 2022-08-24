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Almanya'da kan donduran olay

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Almanya'nın Ludwigshafen bölgesinde kan donduran bir olay yaşandı... 14 yaşındaki bir kız çocuk parkında kendisinden daha büyük bir erkek tarafından cinsel tacize maruz kaldı. Hızlı düşünen kız, "yardım sinyali" olarak da bilinen el hareketiyle yoldan geçenlere haber vermeyi başardı

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Almanya'da kan donduran olay

 Uluslararası kamuoyu tarafından “yardım sinyali” olarak bilinen el hareketi 14 yaşındaki bir kızın cinsel saldırıdan kurtulmasını sağladı.

 Olay Almanya’nın Rhineland-Palatinate bölgesindeki Ludwigshafen’deki bir çocuk parkında meydana geldi. 14 yaşındaki bir çocuk 19 yaşındaki bir erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı. 19 yaşındaki erkeğin kendisini istismar etmeye çalışması üzerine 14 yaşındaki ismi açıklanmayan kız akıllıca ve hızlıca düşünerek okulda öğrendiği bilgileri uyguladı.

TECAVÜZDEN YARGILANACAK

Uluslararası kamuoyu tarafından “şiddete uğrayanlara yönelik yardım sinyali” olarak bilinen el hareketini yapan kız yoldan geçenleri uyarmayı başardı. Eli dik bir şekilde açtıktan sonra, baş parmağı avuç içine alan ve en sonunda geride kalan dört parmağı kapatarak bir yumruk formu oluşturan bu hareketi görenler hemen duruma müdahale etti.

İşareti fark edenler hemen devreye girerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis memurları 19 yaşındaki çocuğu yakaladı. Frankenthal savcılığı olayla ilgili açıklama yaparken 19 yaşındaki saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Genç kızın hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, saldırganın tecavüz suçlamasıyla yargılanacağı açıklandı.

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