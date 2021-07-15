Almanya'da görülmemiş felaket

Almanya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'nın bazı bölümlerinde dünden beri etkili olan sağanak yağış görülmemiş bir felaket yarattı. Şiddetli yağış sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı sürekli yükselirken, binaların çökme tehlikesi nedeniyle pek çok bölge tahliye edildi

Polis sözcüsü, "İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin konuşlandırıldığı pek çok yer var. Henüz çok net bir resmimiz yok çünkü kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

25 binanın çökme tehlikesi altında olduğu aktarılırken, demiryolu ve karayolu taşımacılığının kesintiye uğradığı ve önemli bir ticaret arteri olan Ren'de nakliye çalışmalarının askıya alındığı bildirildi.

Almanya'nın Bonn kenti yakınlarındaki Rheinbach kasabasının bir kısmı, bir barajın yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye ediliyor.

BODRUM KATINDA CESETLERİ BULUNDU

Almanya'nın Köln kentinde ise iki ayrı bodrum katında, su baskını nedeniyle ölen yerde 72 yaşındaki bir kadın ve 54 yaşındaki bir erkeğin cesetleri bulundu.

Reinbavh, Solingen ve Kamen'de su baskını nedeniyle ölen 3 kişinin yanı sıra, kurtarma çalışmalarına katılan 2 Alman itfaiyecinin de hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Tedbir amaçlı tahliye için Alman ordusuna ait kamyonlar kullanılıyor. Kasaba sakinleri akraba ve tanıdıkların yanına yanda belediye binasına yerleştiriliyor.

UYARI ÜSTÜNE UYARI

Bitburg-Plüm bölgesin de de su baskınları sebebiyle durumun tehlikeli olduğu ifade edilen haberde, Waxweiler kasabasında 5 kişinin, etrafı suyla çevrilmiş bir evde mahsur kaldığı, kurtarma ekiplerinin botlarla eve ulaşamadığı kaydedildi.

Almanya Meteoroloji servisi, Perşembe ve Cuma günü, güneybatı Almanya'da, Ren Nehri'nin yukarı kesimlerinde daha fazla şiddetli yağmur yağacağını konusunda uyarıda bulundu.

Şiddetli yağışlar Avrupa'da hayatı olumsuz etkiliyor: Almanya tam anlamıyla felaketi yaşarken, Belçika'dan da korkunç görüntüler geliyor. Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana geldi.25 BİNADA ÇÖKME TEKLİKESİ VARDün gece altı bina çökerken, 33 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Sel sebebiyle 70'den fazla kişinin kayıp olduğu bildirilirken, 25 binanın çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde meydana gelen yoğun yağış nedeniyle sel meydana geldi. Bonn şehrinin güneyindeki Ren Nehri'ne dökülen Ahr nehrinin taşarak evlere büyük hasar verirken 6 binanın çöktüğü aktarıldı.MAHSUR KALDILARPolis, selde 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 70'den fazla kişinin de kaybolduğunu belirtirken, yaklaşık 50 kişinin ise evlerin çatılarında mahsur kaldığını söyledi.12