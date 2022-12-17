Almanya'da devasa akvaryum patladı

Bir milyon litre su yollara saçıldı Berlin'de egzotik balıklara ev sahipliği yapan akvaryumun patlamasıyla, 1 milyon litre su Mitte semtindeki yollara saçıldı. Dünyanın 'en büyük desteksiz silindir akvaryumunda yaklaşık 1500 balık bulunuyordu



Alman medyası, yaklaşık 1500 egzotik balığa ev sahipliği yapan silindir şeklindeki akvaryumun patladığı otelden enkaz fotoğrafları servis etti. Uluslararası

Olaydan sonra sosyal medyada görgü tanıklarının paylaştığı video kayıtlarında su tankının tamamen boşaldığı ve suların lobiye yayıldığı görülüyor, hasarın çok büyük olduğu anlaşılıyor.

Bild gazetesi, 1000 ton ağırlığındaki akvaryumun infilak etmesiyle Berlin'de yerin sarsıldığını ve titreşimlerin kaydedildiğini yazdı.

Akvaryum çevresindeki yolları kapatan Berlin polisi, patlamada iki kişinin yaralandığını açıkladı. Polis olayda deniz canlılarının can kaybının inanılmaz boyutta olduğunu da ekledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir otel kompleksinin içinde yer alan AquaDom adlı akvaryum, dün infilak etti. Altı kat yüksekliğindeki devasa akvaryumun patlamasıyla, 1 milyon litre su Mitte semtindeki yollara saçıldı.Alman medyası, yaklaşık 1500 egzotik balığa ev sahipliği yapan silindir şeklindeki akvaryumun patladığı otelden enkaz fotoğrafları servis etti. Uluslararası haber ajansları ise, otel dışına kadar taşan enkazın fotoğraflarını dünyaya geçti.Olaydan sonra sosyal medyada görgü tanıklarının paylaştığı video kayıtlarında su tankının tamamen boşaldığı ve suların lobiye yayıldığı görülüyor, hasarın çok büyük olduğu anlaşılıyor.Bild gazetesi, 1000 ton ağırlığındaki akvaryumun infilak etmesiyle Berlin'de yerin sarsıldığını ve titreşimlerin kaydedildiğini yazdı.Akvaryum çevresindeki yolları kapatan Berlin polisi, patlamada iki kişinin yaralandığını açıkladı. Polis olayda deniz canlılarının can kaybının inanılmaz boyutta olduğunu da ekledi.