Almanya'da dev akvaryum patladı ortalık savaş alanına döndü

Almanya’nın başkenti Berlin’de yer alan ve dünyanın alanındaki en büyüğü olan 16 metre yüksekliğindeki dev akvaryum patladı. Olay yerine 100’ü aşkın acil müdahale ekibi gönderildi. İçinde bir milyon litre su ve bin 500 balık bulunan akvaryumun patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

ÇOK SAYIDA ACİL MÜDAHALE EKİBİ GÖNDERİLDİ

Berlin'de yaklaşık bin 500 egzotik balığa ev sahipliği yapan bir akvaryum bu sabah erken saatlerde patladı ve yaklaşık 100 acil durum müdahale ekibinin şehrin merkezindeki eğlence kompleksine doğru yola çıktı.

Berlin polisi tarafından yapılan açıklamada, "Su canlılarındaki inanılmaz kayba ek olarak iki kişi cam kıymıklarından yaralandı. Hava sıcaklığı -7 derece olduğu için akvarumun yanındaki otelin misafirlerini taşımak için otobüsler sevk edildi" denildi.

Bununla birlikte, Alexanderplatz meydanından Brandenburg Kapısı'na giden ana yolun, binadan taşan büyük miktarlardaki su nedeniyle kapatıldığı belirtildi.

Akvaryumun bulunduğu bölgedeki yollar ve kaldırımlar ise ölü hayvanlar, cam kırıkları ve enkaz parçalarıyla doldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SİLİNDİRİK AKVARYUMUYDU

Öte yandan, Radisson zincirine ait bir otele, bir müze, çeşitli mağazalara ve restoranlara ev sahipliği yapan DomAquaree kompleksinin web sitesine göre, patlayan akvayum dünyanın en büyük müstakil silindirik akvaryumuydu.

PATLAMA NEDEN YAŞANDI?

Öte yandan, yetkililer tarafından yapılan açıklamada, akvaryuma yönelik bir saldırı yapıldığına ilişkin bir emarenin bulunmadığı vurgulandı.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, içinde bir milyon litre su bulunan akvaryumun çok kısa sürede patladığını belirterek, “Akvaryum arızalıysa aniden patlar. Bu, suyun sızdığı küçük bir çatlak değil çünkü akvaryum aniden patladı" ifadeleri kullanıldı.

Kentin önemli turistlik bölgesinde yer alan 16 metre yüksekliğinde ve 11,5 metre çapındaki akvaryumda, 1 milyon litre su ve çeşitli cinsten 1500 balık bulunuyordu.