banner913
banner932
Cuma ve hafta sonu yer yer sağanak bekleniyor
Cuma ve hafta sonu yer yer sağanak bekleniyor
12 0
Polisiye olaylar… Bisiklet hırsızları tutuklandı
Polisiye olaylar… Bisiklet hırsızları tutuklandı
15 0
 
Tüketici Fuarı 3 yıl aradan sonra 9 Haziran’da açılıyor
Tüketici Fuarı 3 yıl aradan sonra 9 Haziran’da açılıyor
19 0
Lefkoşa surları temizleniyor
Lefkoşa surları temizleniyor
20 0
Polisleri darp eden zanlı cezaevine gönderildi
Polisleri darp eden zanlı cezaevine gönderildi
15 0
Bu ne cesaret?
Bu ne cesaret?
20 0
Faruk Ölmez’in hayati tehlikesi sürüyor
Faruk Ölmez’in hayati tehlikesi sürüyor
30 0
banner915

Alman polisi, Sabah Avrupa gazetesinin ofisini bastı, iki gazeteciyi gözaltına aldı

banner476

Alman polisinin, Sabah gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenlediği ve Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay'ı gözaltına aldığı bildirildi.

banner825
Alman polisi, Sabah Avrupa gazetesinin ofisini bastı, iki gazeteciyi gözaltına aldı
banner931

Sabah gazetesi kaynaklarından alınan bilgiye göre Alman polisi, İsmail Erel ve Cemil Albay'ın evlerinde ve Sabah gazetesinin Avrupa ofisinde aramalar gerçekleştirildi ve bilgisayarlarla telefonlara el koydu.

Baskının hangi amaçla yapıldığı hakkında henüz yeterli bilgi bulunmadığı aktarıldı.

İki gazetecinin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve meslek örgütlerinin devreye girdikleri öğrenildi.

Diplomatik kaynaklar, iki gazetecinin gözaltına alınmasının basın özgürlüğü yönünden kabul edilemez olduğunu ve bunun Alman makamlarına iletildiğini bildirdi.

Kaynaklar, konunun hem Ankara'da hem de Berlin'de protesto konusu yapıldığını, gazetecilere yönelik muamelenin kabul edilemez olduğunu ve gazetecilerin serbest bırakılması için Alman makamlarıyla üst düzey görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.